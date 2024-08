Ejercicios para quemar grasa en casa: ¡resultados rápidos sin equipos!

Cuando uno decide iniciarse en la vida sana y comenzar a comer mejor y hacer deporte lo primero que debe tener claro es que, para conseguir el objetivo la clave es la adherencia. Adelgazar, ganar masa muscular o simplemente estar más saludable son los objetivos de las personas que comienzan el deporte. Pero, como en cualquier propósito vital, si uno no es constante el fracaso está asegurado. El buscar un mejor físico es una carrera de fondo, por lo que no sirve de nada hacer ejercicio esporádicamente o comer de manera saludable intermitentemente. Además tampoco hay pociones mágicas o remedios milagrosos para obtener el físico que se desea. Es así de sencillo y de complicado al mismo tiempo.

Pero quizá lo más importante de todo es que el cambio saludable, hacer más ejercicio o comer más saludablemente, debe partir de uno mismo. Es evidente que nadie puede hacer deporte ni comer de manera equilibrada por uno mismo. Porque no hay que olvidar que la evidencia científica respalda los beneficios de incorporar a la dieta determinados tipos de alimento en detrimento de otros y la necesidad de huir del sedentarismo. En lo que se refiere al ejercicio físico, la realidad es que su impacto en el bienestar se deja notar desde la primera sesión de entrenamiento.

Beneficios del ejercicio físico según la ciencia

Reduce el riesgo de sufrir diferentes enfermedades cardiovasculares

Activa la circulación cardíaca

Mejora la función respiratoria

Está recomendado para prevenir y tratar la hipertensión arterial

Reduce el riesgo de sufrir enfermedades de tipo metabólico como la diabetes

Reduce el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer

Mejorar la salud ósea y funcional, que previene problemas como la sarcopenia o la osteorporosis

Mejora aspectos como el equilibrio, la coordinación o la movilidad

Desarrolla la musculatura, mejora la fuerza y la condición física de base

Mejora la respuesta muscular

Mejora la función intestinal

Mejora la función sexual

Ayuda a mantener el equilibrio calórico y un peso saludable. Previene la obesidad

Refuerza la salud mental, reduce el riesgo de sufrir depresión y ayuda a manejar el estrés

Ayudar a conciliar el sueño, cuya mala calidad es también foco de enfermedades

Pero, si este listado de argumentos no sirve para que uno se ponga a hacer ejercicio y acude a la falta de motivación, es obvio que no hay mayor motivación que la propia salud. Aunque realmente la otra excusa más común para no hacer ejercicio es la falta de tiempo, por ello, en realidad hay que saber que con tan solo 30 minutos de actividad física al día ya se están cumpliendo las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud.

Una vez pasado esto, la gente se puede preguntar si deporte en casa o en el gimnasio y, en ocasiones, el gimnasio se rechaza por la falta de tiempo, el dinero o la saturación de dichos espacios. Pues bien, la solución a los problemas son hacer ejercicios en casa ya que existen numerosas rutinas que sirven para quemar grasa, crear músculo, tonificar… y, lo mejor de todo, es que muchas de ellas no necesitan si quiera algo de equipamiento, tan solo una esterilla para poder hacerlas cómodamente.

Importancia de una dieta saludable para bajar barriga en casa

Para lograr reducir la barriga de manera efectiva, no hay duda de que el ejercicio es fundamental, sin embargo, la alimentación juega un papel igualmente crucial. No hay que olvidar que una dieta saludable y equilibrada puede potenciar los resultados de los ejercicios y ayudar a eliminar la grasa de forma más efectiva. Al seguir una dieta adecuada, se promueve la pérdida de peso en general, lo que incluye la reducción del área abdominal.

Por ello, hay que tener en cuenta que es esencial incluir en la alimentación diaria una variedad de frutas y verduras. Estos alimentos son bajos en calorías y ricos en nutrientes, lo que favorece la pérdida de grasa corporal. Además, las frutas y verduras son fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y reducir la hinchazón. Otro aspecto fundamental es el consumo de proteínas magras, como pollo, pavo, pescado o claras de huevo. Estas proteínas ayudan a mantener la sensación de saciedad por más tiempo, evitando así los picoteos innecesarios y controlando la ingesta calórica.

Asimismo, es fundamental incluir grasas saludables como las provenientes de los frutos secos, el aguacate o el aceite de oliva. Estas son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo y ayudan a controlar el apetito. Por otro lado, es fundamental evitar alimentos procesados, altos en azúcares refinados y grasas saturadas. Estos alimentos suelen ser ricos en calorías vacías y contribuyen al aumento de grasa. Además, es vital reducir el consumo de alcohol, ya que su ingesta excesiva puede dificultar el proceso de perder peso.

Mejores ejercicios para perder grasa desde casa