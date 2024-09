¿Por qué los jugadores escupen el agua en lugar de tragarla?

Durante un partido de fútbol es común ver a los jugadores tomar un gran sorbo de agua que, al rato, escupen. Esto es algo que a mucha gente da a la vez curiosidad y desagrado, por ello se preguntan porqué motivo escupen el agua y no la toman como lo haría cualquier persona normal. Entonces, realmente es por un motivo científico ya que el hecho de escupir el trago de agua tiene grandes beneficios en la salud de los deportistas. También es importante aclarar, que lo que beben los deportistas no es solamente agua sino que es una disolución de carbohidratos o algunas formulas especiales. Hay que destacar que no es algo que solamente ocurran en el mundo del fútbol sino que en el baloncesto, el tenis y el rugby también sucede. Pero, ¿por qué escupen el trago? Esta práctica tiene una explicación lógica relacionada con el rendimiento y la fisiología del cuerpo durante el ejercicio.

Desde pequeños seguro que más de uno ha escuchado mitos sobre la forma de beber agua y unas cuantas de cuando se quería beber agua fría justo al terminar de hacer deporte, ahora un nuevo estudio ha dado lugar a dos teorías que desvelan el interrogante de por qué muchos futbolistas no tragan el agua al beber. Y es que escupir el líquido, en vez de ingerirlo, tiene efectos reales sobre la capacidad atlética de los deportistas.

Para empezar, lo que beben los futbolistas no es agua natural, sino una solución de carbohidratos. Según diferentes estudios, cuando los receptores de la boca detectan esta bebida, envían señales a los centros de placer y de recompensa del cerebro, y este cree que el cuerpo pronto va a recibir más energía. De esta forma, los músculos y los nervios se preparan para rendir más por más tiempo. Por tanto, lo que hacen los jugadores son enjuagues de carbohidratos. Esto es una práctica muy popular deportiva en deportes que son intermitentes, como el fútbol, el rugby, el baloncesto o el atletismo. El motivo es que este tipo de disoluciones actúan como un enjuague bucal, es decir, se llenan la boca, hacen ese enjuague durante 10 segundos y la escupen. Pero no es una práctica que se realice todo el rato sino que va cambiando según las necesidades de los deportistas. Así pues, en los minutos de descuento o en caso de prórroga, cuando los jugadores están muy cansados, tienen que tomar esos carbohidratos con líquido. Si toman demasiado líquido, el estómago lleno de agua puede ser incómodo para poder rendir.

Otro de los motivos por el que no beben tanto es porque si los deportistas bebiesen altas cantidades de agua durante el partido y sin necesidad, les produciría hinchazón, malestar estomacal y, sobre todo, una disminución del rendimiento porque no se corre en las mismas condiciones o no es capaz de concentrarse. Por otra parte, beber demasiado incrementa el riesgo de hiponatremia, una condición muy peligrosa que causa la disminución de las sales minerales, especialmente del sodio en el cuerpo.

Pero hay más motivos y es que en deportes donde los jugadores están en constante movimiento, como el fútbol o el tenis, tragar grandes cantidades de agua puede provocar la sensación de tener el estómago lleno, lo que podría afectar el rendimiento. Escupir el agua permite a los jugadores mantenerse hidratados superficialmente, refrescarse y mantener la boca húmeda sin afectar su rendimiento físico.

¿Cómo se hidratan los futbolistas el día del partido?

De cara al partido, los futbolistas no empiezan a hidratarse minutos antes, sino el mismo día bebiendo agua o bebidas con electrolitos, sobre todo sodio, potasio, magnesio…. Ya en las horas previas, los jugadores beben a pequeños sorbos o si es necesario, con bebidas deportivas que tienen sales minerales que les ayudan a reincorporar líquidos.

Una vez que ha finalizado el partido, llega la rehidratación. Esta es crucial, ya sea a través de bebidas con agua o bebidas que sean también isotónicas, que son las que ayudan no solo a reponer líquidos, sino también electrolitos y carbohidratos que han perdido en el esfuerzo del partido. Pero, ¿es mejor tomar agua fría o del tiempo? Esta es una duda frecuente y realmente depende de cada jugador, y de cada persona, así como de la temperatura y de las condiciones de humedad. Pero existen diferencias entre ellas, por un lado, el agua fría es mucho más apetecible y favorece la bajada de temperatura corporal rápidamente. Por otro, el agua del tiempo se tolera mucho mejor.

¿Sería una buena estrategia para utilizar los deportistas de resistencia?

Los estudios sugieren que puede ser óptimo en actividades de 30 - 60min, pero si se supera ese tiempo de actividad lo ideal sería ingerir esos carbohidratos ya que las reservas de glucógeno, que es el almacenamiento de energía en forma de carbohidratos, van disminuyendo y el rendimiento va disminuyendo. Aunque en realidad el efecto de esta estrategia es mayor cuando el entrenamiento se realiza en ayunas.