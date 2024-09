Transforma tu energía: Los mejores ejercicios de cardio para hacer sin salir de casa

El cardio puede ser tan positivo como polémico, sin embargo, desarrollar una buena resistencia cardiovascular tiene innumerables ventajas para la salud. Hay que saber que mejora el estado de ánimo, ayuda a dormir mejor, reduce la presión arterial y el colesterol y ayuda a mantener un peso corporal saludable. De hecho, cualquier departamento de salud de los diferentes países, incluso desde la OMS, se recomienda hacer ejercicio a diario, pero, ¿cuánto tiempo es lo ideal? Lo adecuado sería dedicar al menos 150 minutos a la actividad aeróbica de intensidad moderada y 75 minutos a la actividad aeróbica de alta intensidad a la semana.

Lo mejor del cardio es que no es necesario dedicar muchas horas a la comba, la elíptica, la bici o la cinta de correr sino que existen numerosos entrenamientos sencillos que se pueden hacer desde casa. Las excusas del tiempo, el clima o la distancia no sirven en este caso.... hay que recordar que los métodos y enfoques de entrenamiento que se aplican en la actualidad permiten lograr grandes resultados con muy poco tiempo. Si además son ejercicios que se pueden hacer en casa y sin apenas material, los argumentos en contra para ponerse en forma y mejorar la salud son inexistentes.

De hecho, el cardio en casa es una excelente opción para mantenerse activo independientemente de la edad y mejorar la salud cardiovascular sin la necesidad de ir a un gimnasio. El motivo es que estos ejercicios no solo ayudan a quemar calorías, sino que también fortalecen el corazón, aumentan la resistencia y mejoran el bienestar general.

Consejos para hacerlos bien

¿Cómo empezar? Lo primero que hay que saber es que todo el mundo puede entrenar en casa y con el material del que se disponga. De hecho, no es imprescindible tener un gimnasio en casa o una bici o una cinta de correr, sino que con el peso corporal es suficiente para la mayoría de ejercicios. Después de eso, lo más importante es saber qué se quiere conseguir con ese entrenamiento que puede ser simplemente estar activo, no perder capacidad física o mantener una buena movilidad articular. Sea cual sea el objetivo, para hacer rutinas cardio lo ideal es practicar ejercicios que eleven el metabolismo basal y así quemar calorías no sólo al entrenar, sino también en reposo.

Pero además, es importante que cada uno sea consciente de sus limitaciones y capacidades para no exigirse más de la cuenta y estar cómodos haciendo las rutinas de ejercicios de cardio que se hayan elegido. Hay que tener muy en cuenta lesiones o molestias que se puedan tener para hacer ejercicios que no agraven estas dolencias.

Ejercicios de cardio en casa

Lo más recomendable para hacer cardio en casa de manera rápida y eficaz es el entrenamiento HIIT, el motivo es que supone la realización de ejercicios a intervalos de alta intensidad, en situación de deuda de oxígeno. Tanto es así que un entrenamiento de este tipo puede permitir quemar 200 o 250 calorías en una sesión de 20 o 30 minutos. ¿Qué ejercicios se pueden hacer?