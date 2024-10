Consejos para mantener la motivación y no dejar el gimnasio

Apuntarse al gimnasio es uno de los primeros pasos para cambiar el cuerpo y la mente. Habitualmente aquellos que solo acuden por motivación lo terminan dejando. De hecho, lo más común es que se empiece con ganas la primera semana, la segunda ya se empieza a faltar algún día y.... se termina abandonando definitivamente. Pero no es un mito sino que se calcula que casi el 80% de las bajas en el primer semestre se produce en los dos primeros meses. En algunos casos puede ser por un problema real de tiempo, pero en la mayoría de las ocasiones se debe a la ausencia de motivación o a que no se ha planteado bien el entrenamiento.

La actual proliferación de entrenadores personales online y a domicilio puede ser una de las razones por las que muchas personas no saben "por dónde tirar" cuando empiezan a entrenar es que la mayoría de los gimnasios ya no tienen entrenadores de sala que ayuden a saber cómo empezar cuando uno se apunta por primera vez a un gimnasio. Pero el problema no es otro que, al entrenar individualmente, no se puede saber si se está realizando correctamente un ejercicio o no. De hecho, la mayor parte de las veces, lo que se puede pensar que es lo más adecuado en realidad no lo es.

Pero, ¿qué es lo que se necesita para ir a un gimnasio y no abandonarlo? Lo primero de todo y más importante es la fuerza de voluntad, sin ello, por mucha ayuda que se busque, no se logrará aguantar muchos meses o años apuntado a un gimnasio. Sin embargo, puede resultar mucho más fácil encontrar ganas y motivación si se sabe cómo organizarse o qué tipo de entrenamientos hacer y así no dejarlo todo a medias. Pero, ¿cómo mantener la motivación? Existen ciertos detalles para mantenerse con ganas y no tirar la toalla después de pocas semanas.

¿Es normal perder la motivación para ir al gimnasio?

Perder la motivación es completamente normal, sobre todo cuando se trata del fitness. En general en la vida, todo el mundo sufre altibajos y lo mismo ocurre con el ejercicio. Así que no hay que desanimarse ante un bajón y esto conlleva que uno se pierda una o dos sesiones de entrenamiento, ya que faltar uno o dos días al gimnasio no afectará al progreso general. Ahora bien, si existe desmotivación es importante dar un paso atrás y pensar cuál puede ser el motivo.

Esto es porque, tras analizar la situación con perspectiva, se podrá tomar una decisión firme sobre cuál es la mejor forma de recuperar la motivación. Puede que se necesiten hacer algunos cambios en el estilo de vida, cambiar la rutina de ejercicios o replantearse los objetivos. Estos periodos de reflexión son una oportunidad muy valiosa para hacer balance y hacer los cambios necesarios.

Consejos para no abandonar el deporte

Mantener la motivación para no dejar el gimnasio puede ser un reto, especialmente cuando la rutina se vuelve monótona o los resultados no son inmediatos. Sin embargo, existen estrategias que pueden ayudar a perseverar y disfrutar del proceso, logrando que el ejercicio se convierta en un hábito duradero. Consejos para mantener la motivación: