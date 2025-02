Los jugadores se plantan, continúa el boicot y Premier Padel avisa: "esto no es un reality show televisivo...".

El pádel profesional está viviendo un Déjà vu. Hace algo más de tres años, se produjo un conflicto entre la Asociación de Jugadores (PPA) y World Padel Tour, conflicto que terminó con una mudanza de todos los jugadores a Premier Padel, a través de Qatar Sports Investments, que se hizo con los derechos de este deporte. Ahora mismo el pádel está viviendo una situación muy similar, un conflicto entre los jugadores y organización, pero con una diferencia significativa: en esta ocasión, los jugadores masculinos se han plantado y, a diferencia del pasado, han decidido que no van a negociar mientras juegan los torneos. Hay un boicot que ha paralizado el circuito.

Ahora mismo se está disputando El P2 en Gijón sin las mejores parejas masculinas del circuito. Con entradas ya vendidas, patrocinios firmados... pero sin las mejores parejas. Imagínense que todos esperaban ahí a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Novak Djokovic y se presentan solo jugadores desconocidos.

Ya hemos contado en Libertad Digital todas las consecuencias que esto supone para Premier Padel, para los jugadores y también para este deporte que pretende ser olímpico. El cartel de arriba, el original, con Franco Stupaczuk, Paquito Navarro y Jon Sanz. En el de abajo, el cartel adaptado, con Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso en Gijón, líderes del ránking de A1 Pádel (un circuito de menor nivel) que se han apuntado al P2 de Gijón aprovechando la ocasión.

Después de una semana intensa en Arabia Saudí donde se disputó el primer torneo de la temporada, las negociaciones terminaron sin acuerdo, pero (parecía) que con la voluntad de que las partes hablaran y llegaran a un acuerdo para que esto no volviera a suceder porque las consecuencias, con cada torneo que no disputan, son cada vez más graves. Sin embargo, todo sigue igual. Según ha podido saber Libertad Digital, tras consultar fuentes de Premier Padel y de la Asociación de Jugadores, las negociaciones están "enquistadas" y "nadie cede". El circuito no quiere negociar hasta que los jugadores "levanten un veto ilegal" y los jugadores "no quieren negociar hasta que el circuito atienda sus peticiones". Total, que la vida continúa y tiene toda la pinta de que las mejores parejas masculinas tampoco disputar el P2 de Cancún, en México que está programado para el 10 de marzo, pero cuya fecha límite para inscribirse es este viernes. No hay soluciones a la vista, y todo apunta a que será el segundo torneo sin jugadores del TOP 100.

Las negociaciones están tan enquistadas que están hablando a través de cartas. La PPA emitió una en la que expresaban su preocupación por la falta de regulación en Premier Padel y el conflicto de intereses de la FIP (La Federación Internacional de Pádel). Ellos reclaman que la FIP debe ser una parte imparcial y que no lo está siendo, que está del lado de Premier Padel. Los jugadores, recordemos, también piden una mejora en los cuadros, el sistema de puntuación, regular la participación en los torneos FIP o mejoras económicas para los jugadores con un ranking más bajo. Desde Premier Padel han dejado bien claro que "no van a participar en un chantaje".

En las últimas horas, Premier Padel ha mandado otra carta a cada jugador a la que ha tenido acceso Libertad Digital y se puede comprobar, por el contenido de dicha carta, que la organización ha elevado el tono de su discurso y de que el conflicto está muy lejos de solucionarse. Vamos a destacar varias frases:

"Esto no es un reality show televisivo ni un jueguecito de hacer lobby", "El boicot colectivo ilegal por parte de ciertos jugadores al torneo de Gijón marca uno de los días más oscuros y autodestructivos en la historia del pádel" o "no seremos rehenes una vez más, como el verano pasado, cediendo a otro boicot ilegal a nuestro circuito".

El conflicto puede terminar de cualquier forma. Ahora mismo todo es una incógnita. Premier Padel no descarta denuncias a los jugadores. APP insiste en que "no es un boicot" y que los jugadores no están obligados a jugar los torneos de esta categoría, pero el circuito dice lo contrario. Fuentes consultadas por Premier Padel, aseguran que, desde hace tiempo, los jugadores son los que están ganando dinero porque la organización estaba perdiendo dinero para intentar obtener beneficios a futuro y que no se esperaban este boicot y menos cuando estaban dispuestos a negociar todos los puntos que pretendía la PPA. Los jugadores, por lo que parece, no descartan continuar con este boicot e incluso no descartan apuntarse en torneos de otro circuito, sería el A1 Padel. Una fuerza de presión (aun mayor) para Premier Padel.

Nacho Palencia, periodista que trabajó en World Padel Tour y que ya estuvo en el anterior conflicto con los jugadores, fue irónico a través de sus redes sociales. "Otra vez lo mismo de la historia interminable...."