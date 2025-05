Trans en el deporte: Lydia Valentín pide una competición paralela "como los Paralímpicos"

Lydia Valentín, oro olímpico en Londres 2012, plata en Pekín 2008 y bronce en Río de Janeiro 2016. Una deportista que sabe perfectamente lo que es ganar y lo que es luchar por hacerlo dedicando tu vida al deporte. Para Lydia la igualdad a la hora de competir es vital y por ello ha dejado muy clara su postura respecto a la inclusión de los deportistas trans.

"Partes con ventaja biológica, quieras o no, has nacido de una manera, no es igualitario. Es triste porque es una persona que quiere practicar deporte, pero hay que hacer excepciones o competiciones diferentes", comentó Lydia en el podcast Lo que tú digas.

Valentín propone la idea de crear una competición paralela: "Se puede hacer una competición paralela, igual que están los Juegos Paralímpicos. Tiene que ser todo en igualdad de condiciones".

Lydia insistió en esa idea ya que sabe que cualquier diferencia a la hora de competir puede decantar la balanza en favor de una persona o de otra: "Igual que están los Juegos Paralímpicos, tiene que haber igualdad de condiciones. Si yo he nacido hombre no estoy en igualdad de condiciones con una chica que ha nacido mujer. Por mucho que queramos incluir, hay que ser realistas".