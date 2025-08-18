De la cancha a la gran pantalla: estrellas del deporte que conquistaron el mundo del cine

10 / 15

Schwarzenegger no se detiene

Arnold Schwarzenegger, antes famoso por el culturismo, se convirtió en un icono del cine de acción desde los años 70. Su primer papel relevante fue Hércules en Nueva York (1970). Luego apareció en varias películas europeas y de bajo presupuesto, como El largo adiós y El gran guardaespaldas (1976). El verdadero despegue llegó con Conan el Bárbaro (1982) y Conan el Destructor (1984), consolidándolo como estrella de acción. Posteriormente, protagonizó The Terminator (1984), y su secuela Terminator 2: Judgment Day (1991) lo convirtió en un ícono global. Durante los 80 y 90 lideró éxitos como Commando, Depredador, Desafío Total, Mentiras Arriesgadas y Batman & Robin, alternando acción y comedia. Además, Schwarzenegger realizó cameos y papeles secundarios en películas como The Expendables 2, The Kid & I y The Rundown, y participó en su propio universo mediático en parodias y homenajes. Después de su etapa como gobernador de California (2003-2011), volvió al cine con franquicias de acción como Terminator: Génesis (2015) y Terminator: Destino Oscuro (2019). Actualmente, Schwarzenegger protagoniza la serie FUBAR y está trabajando en otros proyectos cinematográficos. Uno de ellos es The Man with the Bag, una comedia de acción que se estrenará el 3 de octubre de 2025. También se espera su aparición en Kung Fury 2, una secuela de la película de culto de 2015, aunque la fecha de estreno aún no ha sido anunciada.