De la cancha a la gran pantalla: estrellas del deporte que conquistaron el mundo del cine
Desde deportistas de la NBA a futbolistas y luchadores, varios protagonizaron películas haciéndose un hueco en Hollywood.
Entre cámaras y canastas
Michael Jordan, considerado por muchos como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, dio un salto al cine con Space Jam (1996). En la película, Jordan interpreta una versión ficticia de sí mismo, justo en el momento en que había dejado temporalmente la NBA para dedicarse al béisbol, una decisión que en la vida real estuvo motivada por la trágica muerte de su padre. La película mezcla acción real con animación y sitúa a Jordan en una aventura fantástica junto a los Looney Tunes, quienes lo reclutan para enfrentarse a los Monstars, unos alienígenas que han robado las habilidades de otras estrellas de la NBA.
La NFL representada en la gran pantalla
Bubba Smith, cuyo nombre real era Charles Aaron Smith, fue un destacado jugador de fútbol americano en la NFL antes de convertirse en una figura reconocible del cine gracias a su papel como el inolvidable sargento Moses Hightower en la saga Loca academia de policía. Con una imponente estatura de más de dos metros y una presencia física que imponía respeto, Smith interpretó al cadete Hightower en seis de las siete películas de la franquicia, comenzando en 1984 con la primera entrega dirigida por Hugh Wilson A.
De la NBA al cine
Kareem Abdul-Jabbar, otro de los grandes jugadores en la historia de la NBA, también dejó su huella en el cine con dos apariciones para el recuerdo. Su participación en Game of Death (1978), película inacabada de Bruce Lee, en la que Kareem interpreta a uno de los oponentes a los que Lee debe enfrentarse en su ascenso por una torre, cada nivel con un estilo de lucha distinto. Dos años después, Kareem sorprendió al público con su papel en la comedia Airplane! (1980) – Aterriza como puedas –, donde interpretó al copiloto Roger Murdock. Su actuación en esta película es la más mítica, pero tiene un amplio historial de cameos y papeles en diversas películas como BASEketball, Fletch, Olvídate de París además de incursiones en la pequeña pantalla con Scrubs, New Girl, Full House o El Príncipe de Bel Air.
El rey de la selva
Antes de convertirse en el mítico Tarzán, Johnny Weissmuller ya era una figura conocida gracias a su carrera como nadador olímpico, con cinco medallas de oro entre 1924 y 1928. Su físico imponente y su fama deportiva llamaron la atención de Hollywood, que buscaba actores capaces de asumir papeles de acción y aventuras. El gran salto llegó en 1932, cuando fue elegido para interpretar a Tarzán en Tarzán el hombre mono. Su combinación de carisma, fuerza física y experiencia en pantalla lo convirtió en el actor perfecto para el papel. La película fue un éxito inmediato y marcó el inicio de una carrera icónica en Hollywood. Durante las décadas de 1930 y 1940, Weissmuller protagonizó 12 películas de Tarzán, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles del cine de aventuras.
La comedia como punto fuerte
O.J. Simpson, conocido por su carrera en la NFL, también dejó su huella en el cine 1970 y 1980. Simpson tuvo pequeños papeles en películas de éxito como El coloso en llamas (1974), un clásico del cine de catástrofes y participó en el thriller Capricornio Uno (1978), centrado en un supuesto fraude en una misión a Marte e interpretando al comandante John Walker. Además de su papel en El puente de Casandra (1976) como Haley, o Catlett en El poder del fuego (1979). Su papel más recordado, sin embargo, fue el del torpe y divertido Nordberg en la saga de comedia Agárralo como puedas, apareciendo en 1988, 1991 y 1994 en las distintas secuelas.
El gigante más tierno
André René Roussimoff, más conocido como André el Gigante, fue un luchador profesional francés – 2,24 metros de altura y unos 245 kilos – que se convirtió en una leyenda del cine gracias a su papel en La princesa prometida (1987). Interpretó a Fezzik, un gigante de gran corazón que, a pesar de su imponente físico y fuerza descomunal, tiene una personalidad amable y tierna. Fezzik es parte del trío de villanos contratados por Vizzini para secuestrar a la joven Buttercup, pero a lo largo de la historia muestra su lealtad, sentido del humor y humanidad.
La sirena de Hollywood
Esther Williams fue una figura única en la historia del cine, una nadadora profesional que se convirtió en estrella de Hollywood durante las décadas de 1940 y 1950. Su carrera deportiva prometía llevarla a los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1940, pero la Segunda Guerra Mundial truncó ese sueño. En lugar de retirarse, Williams canalizó su talento acuático hacia el espectáculo, debutando en el cine en 1942 junto a Mickey Rooney en La doble vida de Andy Hardy. Su gran salto llegó en 1944 con Escuela de sirenas, un musical acuático que marcó el inicio de un subgénero creado especialmente para ella. Con su elegancia, carisma y dominio del agua, protagonizó películas como La primera sirena, La Hija de Neptuno y Llévame a ver el partido, compartiendo pantalla con leyendas como Gene Kelly y Frank Sinatra. Apodada “La Sirena de Hollywood” por Clark Gable, Williams se convirtió en un ícono cultural, fusionando deporte y arte como nadie antes, se retiró del cine en 1962, pero su legado perdura.
El genio de la lámpara
Shaquille O’Neal, conocido por su carrera en la NBA, también ha explorado el mundo del cine. Su debut cinematográfico fue en Ganar de cualquier manera (1994). En esta película, dirigida por William Friedkin, Shaq interpreta a Neon Boudeaux, un prometedor jugador de baloncesto universitario reclutado por un entrenador desesperado por salvar su carrera. En 1996 protagonizó Kazaam, donde interpretó a un genio de la lámpara que concede deseos a un niño. Además, protagonizó Steel, un héroe de acero (1997), una película de superhéroes basada en un personaje de DC Comics. En ella interpreta a John Henry Irons, un ingeniero que construye una armadura para luchar contra el crimen tras la muerte de Superman. En 2018, apareció en Tío Drew, una comedia protagonizada por la estrella de la NBA Kyrie Irving. Además, ha realizado cameos en películas como Scary Movie 4 y ha aparecido en diversos programas de televisión y comerciales.
Más allá del fútbol
Eric Cantona, exfutbolista francés, brilló en el cine tras retirarse de los terrenos de juego. Cantona debutó en Elizabeth (1998) como Le Balafré, marcando el inicio de su carrera de actor. Posteriormente participó en La Mandolina del Capitán Corelli (2001) interpretando a un oficial italiano durante la Segunda Guerra Mundial, demostrando su versatilidad dramática. En Buscando a Eric (2009), dirigido por Ken Loach, se interpreta a sí mismo, combinando realidad y ficción en una historia que mezcla fútbol y vida cotidiana. Entre otras apariciones destacan Los Miserables (1995) y el western Venganza fatal (2014). Además, Cantona ha trabajado en cortometrajes y producciones francesas.
Schwarzenegger no se detiene
Arnold Schwarzenegger, antes famoso por el culturismo, se convirtió en un icono del cine de acción desde los años 70. Su primer papel relevante fue Hércules en Nueva York (1970). Luego apareció en varias películas europeas y de bajo presupuesto, como El largo adiós y El gran guardaespaldas (1976). El verdadero despegue llegó con Conan el Bárbaro (1982) y Conan el Destructor (1984), consolidándolo como estrella de acción. Posteriormente, protagonizó The Terminator (1984), y su secuela Terminator 2: Judgment Day (1991) lo convirtió en un ícono global. Durante los 80 y 90 lideró éxitos como Commando, Depredador, Desafío Total, Mentiras Arriesgadas y Batman & Robin, alternando acción y comedia. Además, Schwarzenegger realizó cameos y papeles secundarios en películas como The Expendables 2, The Kid & I y The Rundown, y participó en su propio universo mediático en parodias y homenajes. Después de su etapa como gobernador de California (2003-2011), volvió al cine con franquicias de acción como Terminator: Génesis (2015) y Terminator: Destino Oscuro (2019). Actualmente, Schwarzenegger protagoniza la serie FUBAR y está trabajando en otros proyectos cinematográficos. Uno de ellos es The Man with the Bag, una comedia de acción que se estrenará el 3 de octubre de 2025. También se espera su aparición en Kung Fury 2, una secuela de la película de culto de 2015, aunque la fecha de estreno aún no ha sido anunciada.
Dentro y fuera del ring
Hulk Hogan, el icónico luchador profesional, estuvo presente en el mundo del cine durante la década de 1980 y 1990. Su primer papel destacado fue en Rocky III (1982), donde interpretó a Thunderlips, un luchador de lucha libre que se enfrenta a Rocky Balboa en una exhibición amistosa. Entre sus papeles más recordados están Lucha sin límites (1989), donde interpretó a Rip, un héroe que lucha contra un villano interpretado por Tom Lister Jr. y Suburban Commando (1991), una comedia de ciencia ficción donde interpreta a un extraterrestre atrapado en la Tierra. Asimismo, participó en comedias de acción como Mister Nanny (1993), donde Hogan hace de exluchador contratado para proteger a unos niños problemáticos, y en Menudo Santa Claus (1996), un intento de combinar comedia navideña y acción. Además, Hogan realizó numerosos cameos en películas y programas de televisión.
Un adiós al esférico acompañado de más fama
Vinnie Jones, exfutbolista profesional inglés, logró consolidarse como actor tras su retiro del fútbol. Su debut destacado fue en Juegos, trampas y dos armas (1998), dirigida por Guy Ritchie, donde interpretó a Big Chris, un matón del mundo criminal londinense. La colaboración con Ritchie continuó con Snatch: Cerdos y diamantes (2000), interpretando a Bullet-Tooth Tony, un papel que lo consolidó como actor de personajes rudos. Jones extendió su carrera al cine internacional con apariciones en 60 segundos (2000), EuroViaje (2004) y X-Men: La batalla final (2006), donde interpretó al temible Juggernaut. Dos años más tarde, fue parte del reparto del thriller de terror El vagón de la muerte.
Desde acción hasta comedias
Dwayne Johnson – La Roca –, exluchador de la WWE, se ha convertido en una de las estrellas más taquilleras de Hollywood. Su primer gran salto al cine llegó con El regreso de la momia (2001), donde interpretó al Rey Escorpión, papel que más tarde protagonizó en su propio spin-off. A partir de ahí, construyó una diversa cartera de películas en las que combina acción, comedia y aventuras. Entre sus títulos más destacados figuran Fast & Furious, donde se consolidó como Hobbs, Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017) y su secuela, así como San Andrés (2015), Proyecto Rampage (2018) y Black Adam (2022), su incursión como superhéroe de DC. Dwayne Johnson también protagonizó la comedia de acción Un espía y medio (2016) junto a Kevin Hart. Más allá de la gran pantalla, Johnson ha mantenido presencia en televisión con series como Ballers, donde interpreta a Spencer Strasmore, un jugador retirado de la NFL que comienza una carrera como asesor financiero de otros jugadores de la NFL.
Del campo a la comedia
Terry Crews, exjugador de la NFL reconvertido en actor. Después de retirarse del fútbol americano, comenzó con papeles secundarios en cine, logrando visibilidad en Viernes infernal (2002) y más tarde en la comedia ¿Y dónde están las rubias? (2004). Su carrera despegó con títulos como Golpe Bajo (2005), Idiocracia (2006) y la exitosa saga de acción Los Mercenarios, donde compartió pantalla con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Jason Statham. También prestó su voz a películas de animación como Lluvia de albóndigas 2 (2013). En televisión, alcanzó enorme popularidad con su papel de Julius Rock en la comedia Todos odian a Chris (2005-2009), inspirado en el padre del cómico Chris Rock. Sin embargo, fue como Terry Jeffords en la serie Brooklyn, precinto 99 (2013-2021) donde consolidó su fama internacional, interpretando a un sargento entrañable y divertido que rompía con los estereotipos de “tipo duro”. Crews ha presentado America’s Got Talent.
Fuera de los cuadriláteros
Dave Bautista, conocido por su etapa como luchador profesional en la WWE bajo el nombre de Batista, alcanzó la fama mundial en el cine con su papel de Drax el Destructor en la saga Guardianes de la Galaxia (2014), dentro del universo cinematográfico de Marvel. Bautista ha participado en títulos de gran éxito como Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), además de sagas de acción como Spectre (2015), donde interpretó a un villano en la franquicia de James Bond. También tuvo un papel clave en Blade Runner 2049 (2017). En los últimos años, ha reforzado su prestigio con su participación en Dune (2021) y su secuela, donde interpreta a Glossu Rabban Harkonnen, así como en la película de Rian Johnson Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (2022). Además, protagonizó la película de terror Llaman a la puerta (2023).