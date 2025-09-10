Kirill Shevchenko ha sido finalmente sancionado por fraude ya que la Cámara de Apelaciones de la Comisión de Ética y Disciplina de la FIDE no ha aceptado la apelación del ajedrecista. La decisión se produce tras la polémica en Melilla, donde el Gran Maestro de 22 años fue excluido al aparecer sospechas por sus retiradas ausencias al mismo cubículo del baño donde aparecieron después teléfonos móviles.

Por este motivo, el Campeonato de España por Equipos 2024, quedó empañado por estas acusaciones. Recordemos que, jugando para Silla, Shevchenko derrotó a Amin Bassem en la primera ronda y a Francisco Vallejo en la segunda. Sin embargo, tras las quejas de ambos rivales sobre su comportamiento, los organizadores abrieron una investigación. Finalmente, Shevchenko fue excluido del torneo después de dos rondas, y sus resultados quedaron anulados.

Un decisión unánime: Shevchenko desclasificado

Como decimos, las visitas al mismo cubículo del baño por parte de Shevchenko desataron la rumorología en el campeonato. Tras las quejas de dos de sus rivales, la investigación del árbitro coincidió con el hallazgo de un teléfono móvil en los baños del recinto el día anterior, acompañado de una nota que luego fue identificada como escrita por Shevchenko. También se encontró un segundo teléfono en el mismo cubículo.

Todo surge porque el reglamento del torneo dejaba claro que había que entregar cualquier dispositivo electrónico, incluidos teléfonos, al árbitro antes de cada partida. Por ello, con las pruebas en la mano, el Tribunal de Arbitraje dictaminó que Shevchenko debía ser descalificado. Como no podía ser de otra manera, Silla apeló la decisión, alegando que no se había probado de forma concluyente que los teléfonos pertenecieran a su jugador, aunque el club reconoció que las sospechas eran serias.

Posteriormente, el propio jugador negó toda mala conducta, pero dejó Silla y devolvió sus honorarios al equipo. En ese momento, el club comenzó a buscar un sustituto, aunque se vio obligado a continuar con un jugador menos. Cinco meses después, la Cámara de Primera Instancia de la Comisión de Ética y Disciplina de la FIDE revisó el incidente mediante correspondencia y audiencias en línea, y emitió una decisión unánime sobre el caso.

Ahora, meses después, el caso se da por concluido rechazando de forma unánime la impugnación de Shevchenko, confirmando su culpabilidad, al tiempo que se ha aceptado la contraapelación de la FPL y se refuerzan las sanciones originalmente impuestas por la Cámara de Primera Instancia.

¿Cuáles son las sanciones finales de Shevchenko? Tiene prohibido acudir durante tres años a todos los eventos con rating FIDE que haya en el mundo. Además, un año de la sanción queda en suspensión, condicionado a la ausencia de nuevas infracciones. ¿Cuánto tiempo durarán estas sanciones? Desde el 19 de octubre de 2024 hasta el 18 de octubre de 2026, con la parte suspendida en efecto hasta el 18 de octubre de 2027. Y, además, el título de Gran Maestro queda revocado a partir de la fecha de publicación de esta decisión.

Trampas empleadas en el ajedrez