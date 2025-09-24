Un rival desafía a Topuria llamándole "falso español" y "agujero de mierda" al Bernabéu

Paddy Pimblett ya no sabe cómo llamar la atención de la UFC y de Ilia Topuria de cara a ser el próximo rival del español. El peleador inglés provoca constantemente a Topuria y esta vez no solo le ha insultado a él sino también a la casa del Real Madrid, el Santiago Bernabéu. Lo ha hecho en una entrevista para el canal de Youtube 'Eldoberdan13'.

Duas observações: 1- Começou oficialmente a promoção para Pimblett x Topuria. 2- Pra quem tá achando que o Paddy vem ao Brasil lutar com o Charles em duas semanas, repare bem no rostinho esférico... pic.twitter.com/sUdhGvu0kR — Sexto Round (@sextoroundmma) September 23, 2025

"Quiero pelear con Ilia. Cuando sea, donde sea. Me encantaría ir al Bernabéu y golpearte la cara. Ya sabes a qué me refiero, quiero hacerlo en España frente a tus falsos compatriotas, porque tú eres alemán", comentó el peleador inglés en tono agresivo.

Además Paddy no solo descalificó a Topuria sino que también insultó a uno de los símbolos del deporte español, el renovado Santiago Bernabéu: "Me encantaría ir y golpearte la cara frente a 90.000 personas. En territorio enemigo porque para mí el Bernabéu es un agujero de mierda".

Pimblett ya se encaró en su día con Topuria tras el combate de éste contra Charles Oliveira:

Ilia Topuria insulta y empuja a Paddy Pimblett tras ganar por KO en el primer asalto a Charles Oliveira.pic.twitter.com/25g9Gw65Og — Jefe Hispano (@JefeHispano) June 29, 2025

El combate entre Topuria y Paddy aún no es oficial, pero viendo la publicidad alrededor de su mala relación y el juego de insultos entre ambos, todo hace indicar que acabará teniendo lugar.