Carlos Soria conquista la cima del Manaslu con 86 años y bate un récord mundial en el alpinismo

El alpinista Carlos Soria alcanzó la cima del Manaslu – 8.163 metros – a sus 86 años y medio, consolidándose como una leyenda mundial del alpinismo y del deporte. El Manaslu, la octava montaña más alta del planeta, presentó un desafío marcado por las nevadas y rampas heladas.

El abulense coronó la cima a las 5:30 de la mañana, hora local, convirtiéndose en la persona de mayor edad en conquistar un ocho mil. El récord anterior estaba en manos del japonés Yuichiro Miura, quien escaló el Everest a los 80 años en 2013.

Pasos hacia la cumbre

La hazaña comenzó el martes 23 de septiembre y se prolongó hasta la madrugada del viernes, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de la primera vez que se coronó esta cima por una expedición española, en la que también participó Soria.

Comenzaron la aventura el martes hacia el campo I. Posteriormente, el miércoles alcanzaron directamente el campo III y el jueves 25 muy temprano, emprendieron el camino hacia el campo IV para descansar e hidratarse bien antes de poner rumbo a la cumbre.

En esta ocasión, el de Ávila estuvo acompañado por los sherpas nepaleses Phurba Tashi, Nima Rinji y Mikel, además, el cámara de altura Luis Miguel López Soriano que recogió los momentos para el documental Manaslu, 50 años después. En el campo base recibió el apoyo de su amigo Pedro Mateo.

¡Carlos Soria llega a la cumbre del Manaslu 50 años después! Con 86 años el alpinista español logra hollar la cima en una jornada emocionante. El objetivo ahora es llegar al Campo 2 para descansar y mañana regresar al Campo Base. pic.twitter.com/mT0Iy8T3qA — Carlos Soria (@RetoCarlosSoria) September 26, 2025

A comienzos de 2025, antes de ascender al Aconcagua, Carlos Soria pasó por quirófano para tratar una hernia inguinal. A mediados de julio de este mismo año, fue operado para tratar una válvula cardíaca que tenía muy cerrada. Dos años antes, en mayo de 2023, un grave accidente cerca de la cumbre del Dhaulagiri casi le cuesta la vida. Y, aún así, nada logra detenerlo.

Sus doce ochomiles

Carlos Soria ha sumado 12 de los 14 ochomiles y diez de esas cumbres las conquistó pasados los 60 años. La lista está encabezada por el Nanga Parbat – 8.125 metros en Pakistán –, lo logró en 1990 con 51 años. Lo sigue el Gasherbrum II – 8.035 metros ubicado entre China y Pakistán –, el ascenso fue en 1994 a los 55 años. En tercer lugar, la cima Cho Oyu – 8.201 metros localizada entre China y Nepal –, coronada en 1999 a los 60 años.

A la cima del Everest – 8.848 metros, entre China y Nepal – subió en 2000 con 62 años. En 2004, con 65 años, ascendió al K2 – 8.611 metros, entre China y Pakistán –. El sexto ocho mil llegó en 2007, a los 68 años, y fue el Broad Peak – 8.047 metros entre China y Pakistán –. La barrera de la mitad fue superada tras conquistar el Makalu – 8.465 metros localizado entre China y Nepal – a los 69 años en 2008.

En 2009, a los 70 años, coronó el Gasherbrum I – 8.068 metros entre China y Pakistán –. La novena cumbre fue el lugar en el que se acaba de consolidar como leyenda mundial, el Manaslu en 2010 a los 71 años. Un año después llegó el momento de Lhotse – 8.516 metros localizado entre China y Nepal –. En los últimos puestos de la lista se encuentran la cima de Kanchenjunga – 8.586 metros en Nepal – en 2014 a los 75 años y dos años más tarde el ascenso a Annapurna – 8.091 metros también en Nepal –.