Carlos Soria se prepara para el siguiente desafío, el regreso al Manaslu, cima de más de 8.000 metros que conquistó en 2010 a los 71 años, pero lo hace por un motivo. En esta cumbre dejaron la huella española por primera vez en 1975 los alpinistas Gerardo Blázquez y Jerónimo López – expedición en la que participó Soria – ahora volverá para realizar el proyecto Manaslu, 50 años después, como explicó a MARCA.

"A finales de agosto viajaremos a Katmandú, estaremos 14 días en el valle del Khumbu para aclimatar bien el cuerpo y la idea es llegar al campo base del Manaslu sobre el 15 de septiembre. Iremos al campo 1 y campo 2, pero es peligroso estar mucho tiempo allí, así que hay que encontrar la ventana buena para afrontar la cumbre. Vamos a por ello". Esta aventura, y otras hazañas de Soria en la montaña, tendrán reflejo en la película producida por Wandermoon que podría estrenarse en 2027.

A sus 86 años, el alpinista ya ha alcanzado 12 de los 14 picos en todo el mundo que superan los 8.000 metro de altura sobre el nivel del mar. En esta ocasión, el de Ávila estará acompañado por la alpinista Lucía Guillot – que persigue su primer ochomil –, el cámara de altura Luis Miguel López Soriano y su amigo Pedro Mateo. "Es un equipo reducido, pero de mi máxima confianza, si hay cumbre habrá imágenes porque Luis es muy bueno", afirmó en la entrevista concedida al medio deportivo.

Hace un año de mi accidente en el Dhaulagiri. Me encuentro cada vez más recuperado físicamente, con muchas ganas de afrontar nuevos proyectos.

Hace un año de mi accidente en el Dhaulagiri. Me encuentro cada vez más recuperado físicamente, con muchas ganas de afrontar nuevos proyectos.

Se cumple el 50 aniversario de la primera ascensión española a una cima principal de 8.000 metros y hemos comenzado a soñar en celebrarlo

No hay nada que le pare

A mediados de julio, Carlos Soria fue sometido a una tercera operación. En esta ocasión, y por recomendación del cardiólogo, pasó por quirófano para tratar válvula cardíaca que tenía muy cerrada: "Me dijeron que de 3 a 5 días tenía que estar ingresado, pero me mandaron a casa el primer día. Así que todo salió fantástico y allá vamos para el Manaslu", contó el alpinista.

En mayo de 2023, un grave accidente cerca de la cumbre del Dhaulagiri casi le cuesta la vida, se fracturó una pierna y reconoce haber perdido estabilidad, equilibrio y memoria, no obstante, "trabajo el equilibrio y mejoro, pero la memoria es cosa de la edad". En una entrevista en esRadio, Soria explicó que fue arrastrado por un sherpa, precipitándose varios metros de altura y rompiéndose la tibia y el peroné. A comienzos de 2025, antes de subir al Aconcagua también pasó por quirófano para tratar una hernia inguinal.