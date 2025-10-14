Pablo Urdangarin sigue los pasos de su padre y recibe la llamada de la selección de balonmano

Pablo Urdangarin, lateral derecho del Club Balonmano Granollers, es una de las cuatro novedades que el seleccionador español Jordi Ribera ha incluido en la lista de balonmano masculino. Los elegidos se concentrarán para la preparación del Europeo de Suecia y disputarán dos partidos amistosos ante el combinado local los días 30 de octubre y 2 de noviembre.

En el Granollers, Pablo se ha convertido en una pieza importante. A mediados de mayo renovó por una temporada más con el club catalán, justo después de ser elegido MVP de la Liga Asobal. A sus 24 años, mide 1,94 metros y pesa 85 kilos, desarrollando sus funciones dentro de la pista de balonmano habitualmente de extremo derecho, aunque también rinde como lateral. En marzo, recibió el 68,7% de los votos como Jugador Más Valioso del mes en la Liga Asobal.

MOLT MERESCUT! Top 1️⃣ Pablo Urdangarín! 🚀🕺🏻🪄 https://t.co/5NSWHd5m4c — BM Granollers (@BMGranollers) March 12, 2025

Más novedades

Junto al hijo de Iñaki Urdangarin y de la infanta Cristina irán tres caras nuevas: el central Natan Suárez del Sporting CP, el lateral izquierdo Mario Nevado del Club Deportivo Bidasoa y el pivote Álvaro Martínez del Club Balonmano Ciudad de Logroño.

Los citados acudirán a la llamada el domingo 26 de octubre a las 20:00 horas en Madrid, un día más tarde cogerán un vuelo hacia Estocolmo. Será la ciudad escandinava de Linköping la que les acoja hasta el final de su estancia el domingo 2 de noviembre. Los 'Hispanos' y la selección sueca se enfrentarán primero el jueves 30 de octubre en el Saab Arena Linköping, y el sábado 1 de noviembre volverán a verse las caras en el Volvo CE Arena Eskilstuna.

Respecto a las nuevas incorporaciones, Jordi Ribera aseguró que la presencia de nuevos jugadores refleja que se trata de "una selección abierta". "A lo largo de estos años siempre han entrado jugadores nuevos, siempre con una base sólida, y ahora estamos buscando esa base sólida precisamente para seguir teniendo siempre esa ventana y que algunos jugadores que están haciendo y que están a un buen nivel puedan entrar en esa convocatoria", señaló.