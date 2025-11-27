El ciclista colombiano Fernando Gaviria ha vivido esta semana uno de los episodios más delicados de su carrera deportiva. Apenas un día después de anunciarse su fichaje por Caja Rural-Seguros RGA para la temporada 2026, el velocista ha sido condenado por un tribunal de Mónaco a dos meses de prisión condicional y al pago de varias multas por conducir en estado de embriaguez. La sanción llega por unos hechos ocurridos el pasado 22 de octubre, cuando el corredor fue detenido en plena jornada y con una tasa de alcohol que casi quintuplicaba el máximo permitido.

Concretamente y, siempre según la información difundida por Monaco Matin y Nice-Matin, la Policía del Principado interceptó a Gaviria alrededor de las 13:15 horas en la rotonda de Cantón, tras observar varias maniobras irregulares. Entre las infracciones registradas figuran no ceder el paso, cruzar una línea continua y circular en sentido contrario por una calle de un solo sentido. Pero además, durante la intervención, los agentes detectaron "signos de intoxicación" y procedieron a realizar una prueba de alcoholemia. El resultado arrojó 1,18 mg/l de alcohol en aire espirado, equivalente a unos 2,40 gramos por litro de sangre: casi cinco veces más del límite legal. Por este motivo, la Policía tuvo que esperar varias horas para que remitiesen los efectos del alcohol antes de iniciar el proceso de detención.

"Es un peligro público"

El caso llegó al tribunal esta semana, donde el ciclista compareció sin abogado y asumió su responsabilidad. Ante esta situación Florestan Bellinzona, presidente del tribunal, fue contundente al recalcar la gravedad del episodio: "Estás a una o dos copas de entrar en coma. Eres una amenaza pública". Además, durante la audiencia, Gaviria explicó que antes de conducir había dormido solo unas horas y reconoció que "fue un error" que no volvería a repetir.

El ciclista alegó además que atravesaba "estrés laboral y problemas familiares". Tras escuchar sus declaraciones, el tribunal cuestionó si este comportamiento era compatible con la vida de un deportista de élite. "No, no lo es. No es normal, lo sé", respondió el corredor.

✍🏻🇨🇴 Ahora sí 💨 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐯𝐢𝐫𝐢𝐚 aportará toda su experiencia con su llegada a Caja Rural-Seguros RGA. 🔝 Un fichaje ilusionante con el que esperamos optar a pelear por más triunfos a lo largo de la temporada. 📝 https://t.co/ANv6pHqvyy#SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/I8i2uW9Hnf — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) November 25, 2025

Multas y prohibición de conducir en el Principado

La sentencia establece dos meses de prisión condicional, una multa de 5.000 euros y tres sanciones adicionales de 45 euros cada una. Además, Gaviria tendrá prohibido conducir en Mónaco durante los próximos dos años. Hay que remarcar que el episodio se produce después de que el velocista concluyera su temporada con Movistar Team y ya en el periodo de transición hacia su nuevo destino deportivo.

Tanto es así que el anuncio de su llegada al Caja Rural-Seguros RGA casi ha coincidido con su presencia ante la justicia. El equipo navarro incorporó al colombiano tras su paso por World Tour, donde compitió tres temporadas con el Movistar Team. En su palmarés destacan dos victorias de etapa en el Tour de Francia y cinco en el Giro de Italia, además de la "maglia ciclamino".

Caja Rural definió al velocista como una "pieza importante" para reforzar las llegadas masivas junto al portugués Iúri Leitão. El conjunto espera que su experiencia resulte clave en un bloque con varios ciclistas menores de 25 años. "Percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante", señaló Gaviria en el comunicado del equipo.

El incidente en Mónaco supone un desafío adicional para el corredor, que confía en "dejar atrás" lo ocurrido para centrarse en esta nueva etapa. Su rendimiento reciente había generado dudas: desde su llegada al Movistar Team en 2023, solo logró tres victorias, una de ellas en el Tour de Romandía. Queda por ver si la condena tendrá repercusiones deportivas adicionales. De momento, la prioridad del ciclista será afrontar las consecuencias judiciales y recuperar la estabilidad antes del inicio de la temporada.