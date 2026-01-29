La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) celebró el pasado lunes la X Gala Anual de sus Premios en El Beatriz Madrid Auditorio, una edición especialmente simbólica que reunió a cerca de 300 invitados entre autoridades políticas, dirigentes deportivos, deportistas y profesionales de los medios de comunicación.

Bajo el lema ‘100 años de radio. 10 años dando voz al

deporte’, la Gala combinó el reconocimiento al presente con el

homenaje a la historia compartida entre el deporte y el

periodismo, reivindicando el valor de la palabra y de la radio

como pilares para entender y trasmitir el deporte.

La APDM entregó un total de 11 premios, reconociendo logros

deportivos de alcance internacional, trayectorias profesionales

ejemplares y proyectos que representan los valores del deporte.

María Pérez, doble campeona del mundo en 2025 y declarada

mejor atleta mundial, recibió una de las ovaciones más

prolongadas de la noche, reivindicando el esfuerzo silencioso, la

constancia y la excelencia como señas de identidad de su

carrera.

Una noche especial para José Damián González, que ha

afrontado su última gala como presidente de la APDM antes de

dejar el cargo en las próximas semanas, después de "12+1 años

de mandato" y que quiso rendir homenaje a todos los periodistas

deportivos fallecidos en 2025, así como a las víctimas mortales

de los accidentes ferroviarios registrados en los últimos días en

Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

El primer premio entregado en la X Gala fue para la atleta Alba

García Falagán, campeona del mundo paralímpica en Nueva Delhi, que convierte a la alcalaína en una clara apuesta de futuro por su talento, proyección y capacidad competitiva, simbolizando el compromiso de la APDM con el deporte paralímpico y las nuevas generaciones.

Los grandes protagonistas de la noche fueron la atleta María

Pérez, campeona olímpica y mundial de marcha; la deportista

paralímpica Susana Rodríguez y su guía Sara Pérez; y el

periodista José Ramón de la Morena, distinguido por una

trayectoria que ha marcado durante décadas la radio deportiva

en España y que simboliza, como pocos, ese siglo de radio al

servicio del deporte.

Especialmente emotivo fue el reconocimiento a José Ramón de

la Morena, cuyo galardón puso en valor no solo una carrera

profesional única, sino una manera de entender la radio como

espacio de encuentro cotidiano, conversación y emoción

compartida, en plena sintonía con el espíritu conmemorativo de

esta décima edición. "La radio es como un veneno para mí.

Ahora lo que hago es contarle a mi nieto algunos cuentos, los

cuentos de Perico Delgado, de Fernando Alonso, Quini y el gol

de Iniesta", dijo un emocionado De la Morena.

Entre los galardones más significativos destacó el concedido a

Emilio Butragueño, ejemplo de comportamiento y excelencia

dentro y fuera del campo, tanto en su brillante etapa como

futbolista como en su actual responsabilidad institucional. La

APDM subrayó una trayectoria marcada por el respeto al juego,

a la profesión periodística y a los medios de comunicación, con

los que el actual director de Relaciones Institucionales del Real

Madrid siempre ha mantenido una relación ejemplar.

Igualmente relevante fue el premio otorgado al doctor José

María Villalón, que el pasado mes de diciembre cumplió 30

años al frente de los servicios médicos del Club Atlético de

Madrid. Tres décadas de dedicación, rigor profesional y

discreción al servicio del deporte de élite, que le han convertido

en una figura de referencia de la medicina deportiva española.

Uno de los momentos más simbólicos de la noche llegó con el

Premio a la Selección Española campeona del mundo en

2010, coincidiendo con el 15º aniversario de la mayor hazaña del

fútbol español. La APDM logró reunir sobre el escenario al

entonces seleccionador nacional, Vicente del Bosque, y al que

fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol,

Ángel María Villar, en una imagen cargada de memoria

colectiva que fue recibida con una prolongada ovación.

Otro de los momentos destacados de la noche fue la entrega del

premio a ‘PREPARADOS’, iniciativa pionera impulsada por

LALIGA junto a Fundación Blanca para el cuidado de la salud

mental de los futbolistas y su preparación para el día después de

la competición. El galardón fue recogido por Javier Tebas y Lola

Fernández Ochoa. La entrega corrió a cargo de Gustavo

Suárez Pertierra, actual presidente de UNICEF España y

exministro de Educación y Ciencia y de Defensa en los años

noventa.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael

Louzán, subió también al escenario para recoger el galardón a

la excelencia que representan las selecciones nacionales

masculina y femenina, que en septiembre lograron situarse en lo

más alto del ranking FIFA, un hito que refuerza el liderazgo del

fútbol español a nivel internacional. El galardón le fue entregado

por el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Asimismo, Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja

Baloncesto, fue distinguido por la brillante trayectoria deportiva

del club en los últimos años, capaz de competir de tú a tú con los

grandes del baloncesto nacional e internacional sin renunciar a

un modelo contenido y sostenible.

A la X Gala Anual de los Premios APDM asistió una destacada

representación institucional y deportiva, entre ellos Miguel

Tellado, secretario general del Partido Popular; Javier Tebas,

presidente de LALIGA; Rafael Louzán, presidente de la Real

Federación Española de Fútbol; Gustavo Suárez Pertierra,

presidente de UNICEF España; y Vicente Azpitarte, senador

por Granada y responsable del área de Deporte del Partido

Popular. También estuvieron presentes Enrique Cerezo,

presidente del Club Atlético de Madrid, y Eduardo Petrossi,

consejero delegado de Mahou-San Miguel, así como diferentes

dirigentes federativos, entre ellos Felipe Pascual, presidente de

la Real Federación Española de Voleibol, y el cantante Manuel

Quijano.

La ceremonia contó con la actuación de los artistas Adrián

Quiles, Rebeca Nayla y Lorena Joaquín, y fue presentada por

los periodistas Javier Callejo, Angie Rigueiro y Álex Silvestre,

y será ofrecida en diferido por La Otra de Telemadrid el sábado

30 de enero, a las 12:00 horas.

El evento contó con el patrocinio de Mahou, El Corte Inglés,

Unicaja, la Real Federación Española de Fútbol y LALIGA.

Asimismo, la X Gala Anual de la APDM contó con la

colaboración de Casademont, Coca-Cola, Guilis, La Real y

Ascaso, entidades que han querido sumarse de manera especial

a esta décima edición. En el caso de La Real y Ascaso, su

presencia tuvo un significado añadido, al reencontrarse con los

Premios APDM diez años después, tras haber formado parte

también de las ediciones de arranque.

Gracias al respaldo sostenido de patrocinadores y

colaboradores, los Premios APDM y la Gala en la que se

entregan se han consolidado como un referente del calendario

deportivo y periodístico español, convertidos ya en un clásico

que cada último lunes del mes de enero reúne en Madrid al

deporte, a sus protagonistas y a quienes le dan voz.