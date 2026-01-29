La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) celebró el pasado lunes la X Gala Anual de sus Premios en El Beatriz Madrid Auditorio, una edición especialmente simbólica que reunió a cerca de 300 invitados entre autoridades políticas, dirigentes deportivos, deportistas y profesionales de los medios de comunicación.
Bajo el lema ‘100 años de radio. 10 años dando voz al
deporte’, la Gala combinó el reconocimiento al presente con el
homenaje a la historia compartida entre el deporte y el
periodismo, reivindicando el valor de la palabra y de la radio
como pilares para entender y trasmitir el deporte.
La APDM entregó un total de 11 premios, reconociendo logros
deportivos de alcance internacional, trayectorias profesionales
ejemplares y proyectos que representan los valores del deporte.
María Pérez, doble campeona del mundo en 2025 y declarada
mejor atleta mundial, recibió una de las ovaciones más
prolongadas de la noche, reivindicando el esfuerzo silencioso, la
constancia y la excelencia como señas de identidad de su
carrera.
Una noche especial para José Damián González, que ha
afrontado su última gala como presidente de la APDM antes de
dejar el cargo en las próximas semanas, después de "12+1 años
de mandato" y que quiso rendir homenaje a todos los periodistas
deportivos fallecidos en 2025, así como a las víctimas mortales
de los accidentes ferroviarios registrados en los últimos días en
Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
El primer premio entregado en la X Gala fue para la atleta Alba
García Falagán, campeona del mundo paralímpica en Nueva Delhi, que convierte a la alcalaína en una clara apuesta de futuro por su talento, proyección y capacidad competitiva, simbolizando el compromiso de la APDM con el deporte paralímpico y las nuevas generaciones.
Los grandes protagonistas de la noche fueron la atleta María
Pérez, campeona olímpica y mundial de marcha; la deportista
paralímpica Susana Rodríguez y su guía Sara Pérez; y el
periodista José Ramón de la Morena, distinguido por una
trayectoria que ha marcado durante décadas la radio deportiva
en España y que simboliza, como pocos, ese siglo de radio al
servicio del deporte.
Especialmente emotivo fue el reconocimiento a José Ramón de
la Morena, cuyo galardón puso en valor no solo una carrera
profesional única, sino una manera de entender la radio como
espacio de encuentro cotidiano, conversación y emoción
compartida, en plena sintonía con el espíritu conmemorativo de
esta décima edición. "La radio es como un veneno para mí.
Ahora lo que hago es contarle a mi nieto algunos cuentos, los
cuentos de Perico Delgado, de Fernando Alonso, Quini y el gol
de Iniesta", dijo un emocionado De la Morena.
Entre los galardones más significativos destacó el concedido a
Emilio Butragueño, ejemplo de comportamiento y excelencia
dentro y fuera del campo, tanto en su brillante etapa como
futbolista como en su actual responsabilidad institucional. La
APDM subrayó una trayectoria marcada por el respeto al juego,
a la profesión periodística y a los medios de comunicación, con
los que el actual director de Relaciones Institucionales del Real
Madrid siempre ha mantenido una relación ejemplar.
Igualmente relevante fue el premio otorgado al doctor José
María Villalón, que el pasado mes de diciembre cumplió 30
años al frente de los servicios médicos del Club Atlético de
Madrid. Tres décadas de dedicación, rigor profesional y
discreción al servicio del deporte de élite, que le han convertido
en una figura de referencia de la medicina deportiva española.
Uno de los momentos más simbólicos de la noche llegó con el
Premio a la Selección Española campeona del mundo en
2010, coincidiendo con el 15º aniversario de la mayor hazaña del
fútbol español. La APDM logró reunir sobre el escenario al
entonces seleccionador nacional, Vicente del Bosque, y al que
fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol,
Ángel María Villar, en una imagen cargada de memoria
colectiva que fue recibida con una prolongada ovación.
Uno de los momentos más simbólicos de la noche llegó con el
Premio a la Selección Española campeona del mundo en
2010, coincidiendo con el 15º aniversario de la mayor hazaña del
fútbol español. La APDM logró reunir sobre el escenario al
entonces seleccionador nacional, Vicente del Bosque, y al que
fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol,
Ángel María Villar, en una imagen cargada de memoria
colectiva que fue recibida con una prolongada ovación.
Otro de los momentos destacados de la noche fue la entrega del
premio a ‘PREPARADOS’, iniciativa pionera impulsada por
LALIGA junto a Fundación Blanca para el cuidado de la salud
mental de los futbolistas y su preparación para el día después de
la competición. El galardón fue recogido por Javier Tebas y Lola
Fernández Ochoa. La entrega corrió a cargo de Gustavo
Suárez Pertierra, actual presidente de UNICEF España y
exministro de Educación y Ciencia y de Defensa en los años
noventa.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael
Louzán, subió también al escenario para recoger el galardón a
la excelencia que representan las selecciones nacionales
masculina y femenina, que en septiembre lograron situarse en lo
más alto del ranking FIFA, un hito que refuerza el liderazgo del
fútbol español a nivel internacional. El galardón le fue entregado
por el secretario general del PP, Miguel Tellado.
Asimismo, Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja
Baloncesto, fue distinguido por la brillante trayectoria deportiva
del club en los últimos años, capaz de competir de tú a tú con los
grandes del baloncesto nacional e internacional sin renunciar a
un modelo contenido y sostenible.
A la X Gala Anual de los Premios APDM asistió una destacada
representación institucional y deportiva, entre ellos Miguel
Tellado, secretario general del Partido Popular; Javier Tebas,
presidente de LALIGA; Rafael Louzán, presidente de la Real
Federación Española de Fútbol; Gustavo Suárez Pertierra,
presidente de UNICEF España; y Vicente Azpitarte, senador
por Granada y responsable del área de Deporte del Partido
Popular. También estuvieron presentes Enrique Cerezo,
presidente del Club Atlético de Madrid, y Eduardo Petrossi,
consejero delegado de Mahou-San Miguel, así como diferentes
dirigentes federativos, entre ellos Felipe Pascual, presidente de
la Real Federación Española de Voleibol, y el cantante Manuel
Quijano.
La ceremonia contó con la actuación de los artistas Adrián
Quiles, Rebeca Nayla y Lorena Joaquín, y fue presentada por
los periodistas Javier Callejo, Angie Rigueiro y Álex Silvestre,
y será ofrecida en diferido por La Otra de Telemadrid el sábado
30 de enero, a las 12:00 horas.
El evento contó con el patrocinio de Mahou, El Corte Inglés,
Unicaja, la Real Federación Española de Fútbol y LALIGA.
Asimismo, la X Gala Anual de la APDM contó con la
colaboración de Casademont, Coca-Cola, Guilis, La Real y
Ascaso, entidades que han querido sumarse de manera especial
a esta décima edición. En el caso de La Real y Ascaso, su
presencia tuvo un significado añadido, al reencontrarse con los
Premios APDM diez años después, tras haber formado parte
también de las ediciones de arranque.
Gracias al respaldo sostenido de patrocinadores y
colaboradores, los Premios APDM y la Gala en la que se
entregan se han consolidado como un referente del calendario
deportivo y periodístico español, convertidos ya en un clásico
que cada último lunes del mes de enero reúne en Madrid al
deporte, a sus protagonistas y a quienes le dan voz.