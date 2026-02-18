El "atleta" más inesperado: un perro lobo se cuela en pleno sprint de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Invierno suelen dejarnos postales de paisajes gélidos y récords deportivos, pero la jornada de este miércoles será recordada por un protagonista de cuatro patas. Nazgul, un perro lobo checoslovaco, se convirtió en el "espontáneo" más famoso del mundo al irrumpir en plena prueba clasificatoria de sprint femenino libre por equipos.

El incidente ocurrió cuando las competidoras de esquí de fondo encaraban el tramo final del circuito. De repente, el animal apareció en la pista, recorriendo varios metros a gran velocidad justo detrás de las esquiadoras.

Aunque en un principio la escena provocó momentos de incertidumbre y tensión ante la posible peligrosidad del animal, Nazgul no mostró ningún comportamiento agresivo. Al contrario, cruzó la línea de meta exhausto, con la lengua fuera y pareciendo disfrutar de la competición, ante el asombro (y los aplausos) del público presente.

🐺 Increíble. ¡Un perro lobo suelto en #MilanoCortina2026! 😵⛷️ Impresionantes imágenes del precioso animal asaltando la recta de meta del esquí de fondo pic.twitter.com/6UDasqhrJD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 18, 2026

La sorpresa de los comentaristas fue inmediata al ver la silueta del animal en el monitor. "Anda, un Husky. Qué bueno, esto no me lo esperaba", exclamaron en directo, confundiendo inicialmente la raza del perro lobo. La imagen, que ya recorre las redes, muestra a Nazgul corriendo con una elegancia natural, siguiendo el ritmo de la cámara de pista y "vigilando" de cerca al resto de esquiadoras: "El perro es precioso, está contemplando a todas las jugadoras", señalaban los locutores mientras el animal sellaba su particular "diploma olímpico" al rebasar el arco de meta.

El misterio de su origen: una dueña muy conocida

La incógnita sobre la procedencia del "lobo olímpico" se resolvió poco después. Alice Varesco, una exesquiadora de fondo italiana, se puso en contacto con los comentaristas de televisión tras reconocer a su mascota por la pantalla.

Resulta que Varesco vive a escasos 500 metros de la sede de la competición. Mientras ella se encontraba en otra localidad (Antholz) siguiendo las pruebas de biatlón, Nazgul decidió que quería vivir la experiencia olímpica de cerca, escapándose de casa y burlando los perímetros de seguridad hasta llegar al corazón de la pista.

Un podio "opacado" por la anécdota

A pesar de la espectacularidad de la imagen, la competición deportiva siguió su curso sin que el resultado se viera alterado. La pareja sueca (Jonna Sundling y Maja Dahlqvist) ratificó su dominio con un tiempo de 20:29.99. Recibiendo la plata Suiza (Nadja Kaelin y Nadine Faehndrich) y el bronce Alemania (Laura Gimmler y Coletta Rydzek).

Afortunadamente, el incidente no causó perjuicios a las atletas y ha quedado como la anécdota más simpática de lo que va de Juegos. No es la primera vez que un perro se cuela en una pista de nieve, ya ocurrió en la Copa del Mundo de Bormio en 2022.