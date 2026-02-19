Ridículo mundial: un grupo de independentistas catalanes da la nota en los Juegos Olímpicos de Invierno

Oriol Cardona ha hecho historia este jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno. El español ha ganado la medalla de oro en la prueba de esquí de montaña una competición que se ha estrenado este año como olímpica.

Además de Cardona, otros dos deportistas nacidos en Cataluña competían defendiendo los colores de España. Se trata de Ot Ferrer y María Costa. Entre el público asistente, había varios aficionados independentistas que portaban esteladas y senyeras. Unos símbolos que están completamente prohibidos en unos Juegos Olímpicos por lo que han sido requisados por la organización.

❌ Sense simbologia de Catalunya als Jocs Olímpics ❗ La seguretat ha retirat les banderes catalanes a la prova d'esquí de muntanya 💥 L'afició s'hi ha resistit, però ha acabat cedint davant el reglament del COI Tots els detalls 👉 https://t.co/m7Z68I8KTG pic.twitter.com/gYFBTgNvfJ — Esport3 (@esport3) February 19, 2026

A pesar del buen talante de la seguridad de la competición que se ha acercado hacia los aficionados catalanes para pedirles educadamente que retiraran todas las banderas, los aficionados independentistas se han indignado de tal manera que no solo se han resistido, también han abucheado a los responsables de seguridad y han gritado "Puta España". Pese a la resistencia que han opuesto, finalmente han tenido que ceder y retirar toda la simbología de Cataluña.

A pesar de intentar generar polémica con la denuncia de lo sucedido en las redes sociales, el tiro les ha salido por la culata y han quedado retratadísimos ya que el reglamento es muy claro: el Comité Olímpico Internacional (COI) no permite "ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún recinto o instalación que se considere parte de los Juegos Olímpicos".

El Comité Olímpico considera las banderas que no son de los países y territorios participantes como "propaganda política". Por este motivo, ha actuado de esta manera. Además, por mucho que se hayan sentido especiales y únicos, este mismo caso se ha vivido en estos Juegos con la simbología bretona.