"Mbappé juega de todo, menos de delantero centro"

La noticia de este lunes saltaba en mitad de Fútbol esRadio: la suspensión provisional por parte de la UEFA a Prestiani, que no va a poder jugar en el Santiago Bernabéu. "Se le está suspendiendo sin motivo", dijo Sergio Valentín una vez leído el comunicado.

El futbolista del Benfica no estará disponible el miércoles, una decisión de la UEFA que no compartían ni Jaime Ugarte ni José Luis Garci: "Han actuado salomónicamente. No quieren líos en el Bernabéu. Es que se tiene que demostrar. Si luego estimas que no y que al final por falta de pruebas no se le puede condenar, ¿Qué pasa? Ya no puede volver a jugar, este partido no lo juega. Yo creo que al final le sancionarán. Me parece raro que puedas tomar esa decisión porque efectivamente es irrecuperable. O sea, si luego al final se decide que no hay pruebas suficientes, pues ya le has hecho un daño que no es recuperable", afirmaron.

Luis Herrero fue el único que entendía, en parte, algo la decisión de la UEFA: "hay muchas personas que luego, en el ámbito penal, no estoy hablando del ámbito deportivo, son condenados por indicios fuertes", recordaba, aunque también avisaba del peligroso precedente que se estaba creando. A partir de este momento, si tú sabes que puedes sancionar a un jugador aunque no haya pruebas, ¿Qué cantidad de listillos podrían ir a decir que les han insultado?"

Mucho se comentó de la derrota del Real Madrid en Pamplona, la tercera con Arbeloa por las cuatro que tuvo Xabi Alonso en casi tres veces más partidos. José Luis Garci volvió a ver "falta de actitud" en los futbolistas blancos, aunque destacó el partido de Osasuna y, en concreto, de Víctor Muñoz: "Es buenísimo. Me recordó a cuando yo empecé a ver a Amancio. Era ese tipo de jugador, que nadie lo para. Que se te va por un lado, por otro, que es muy rápido. Tuvo la mala suerte que el jugador que le tenía que marcar era Carvajal", afirmó. El lateral no tuvo su mejor día y no acaba de recuperar su mejor nivel. "También tienes que elegir los momentos y no era el día para Carvajal", analizó Luis Herrero que quiso dejar claro que "el Madrid no mereció perder y no perdió por Carvajal".

Sobre la falta de actitud, el periodista Luis Herrero aclaró que "creo que el Madrid falla en relación al partido anterior es precisamente en la movilidad de los jugadores para buscar líneas. Les falta intensidad en el desmarque. Tienes que mover el balón muy rápido. Pero tienes que volver muy rápido a un jugador que te esté marcando un pase" aunque Jaime Ugarte les recordó que en Pamplona no había tantos espacios como en otros partido.

Mbappé está pasando un mal momento y, por supuesto, se habló de su actuación y de la decisión de Arbeloa de ponerle los 90 minutos. "Tiene sus dos mejores jugadores jugando en el mismo sitio. Y es un problema", dijo Ugarte. "A lo mejor resulta que en esas condiciones, a lo mejor conviene no sacarle", continúo Luis.

"No se mueve como un delantero centro. Juega en todos los sitios menos de delantero", recalcó Sergio quien ve varios problemas: la compatibilidad de las dos estrellas: "No veo a Mbappé con Vinicius y no veo a Vinicius con Mbappé. No me meto con ninguno. Es que no son compatibles, menos al nivel que exige el Madrid" y el segundo problema es que para Arbeloa hay jugadores intocables y que, encima, obligan a jugar a otros futbolistas fuera de su posición: "Gonzalo otra vez más en la banda y Brahim de centrocampista. Aunque avancen, no hay nadie para rematar en el área", insistía.