Marc Márquez: "Estoy en el peor momento de mi carrera"

El español Marc Márquez ha señalado en la presentación del equipo Repsol Honda que su objetivo para la temporada es "luchar por el título".

"Está claro que mis declaraciones y mi intención de luchar por el título es porque cualquier persona tiene que estar convencida de su objetivo pero también ser realista. No hay duda que estoy en el peor momento de mi carrera. Pero esto no se acaba en Malasia. Me siento más cómodo al improvisar. Empezamos con un perfil bajo, pero para ser campeón una vez más",

"No me veo todavía haciendo una carrera como la de Jerez para remontar desde el último hasta el segundo puesto, pero tengo que ir convencido conmigo mismo y con el equipo, si bien soy consciente que será difícil llegar y arrasar, no es el momento y tampoco es el momento álgido con la moto", ha reconocido Marc Márquez en su entrevista telemática con los medios de comunicación.

"Hace dos semanas prácticamente que he empezado a ir en moto y ya he ido rápido a una vuelta, pero rápido con la diversión encima de la moto ya es otro punto diferente y eso se consigue con muchas vueltas en la moto y adaptando mi estilo a ella", explica el piloto de Repsol Honda, quien recalca que está "contento y feliz y eso es importante en una temporada que será de resistencia y en la que no hay que despistarse con los rivales, pues ellos saben que no estoy en mi mejor momento".

Márquez ha recordado que desde que está en Honda "no había habido un cambio tan grande en la moto en general, es cierto que hubo motores nuevos, evoluciones, pero no cambios tan grandes, y al estar prácticamente un año fuera y el segundo, en 2021, que me costó un poco más pero pudimos ganar carreras, ha habido un cambio grande en la moto y se ha producido durante el peor momento de mi carrera deportiva, por eso necesitamos volver a volar, despegar este año lo antes posible, que es el objetivo".

"Hay mucho trabajo por hacer, en lo personal, físicamente para seguir trabajando, y luego con la moto, aunque por el momento no he tocado demasiadas cosas en la moto, pero ya tenemos dos o tres ideas para hacer en la moto y desde Mandalika comenzaremos a llevar la moto a mi terreno", afirma el piloto de Repsol Honda.

"En Malasia fuimos rápidos cuando apretamos, pero no salía fácil, es algo normal después de tanto tiempo, pero hay que seguir trabajando y llegará nuestro momento", asegura convencido Marc Márquez.

Una vez más Marc Márquez recordó el momento de la épica victoria de Rafael Nadal en el Abierto de Australia al resaltar que "el ejemplo de Nadal es el soñado por cualquier deportista que ha pasado por un mal momento, pero se cuentan con los dedos de una mano los deportistas que lo han conseguido, pero me motivó mucho la victoria de Nadal y cómo acabó".

"A día de hoy, si hubiese una carrera mañana, no estaría para conseguir una victoria, aunque el año es muy largo, hay muchas condiciones y muchos factores a los que enfrentarnos y tenemos claro que hay que hacer un año de menos más, sin pausas, porque las carreras van pasando y empezaremos a luchar por nuestros objetivos desde Catar, a luchar por los primeros puestos para ir sumando y recorrer el campeonato de la mejor manera que podamos", insiste el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

En cuanto a la evolución de la nueva Repsol Honda, Marc Márquez ha manifestado que los ingenieros de Honda se han fundamentado "un poco más en el comentario de todos, todos íbamos en el mismo sentido y en una fábrica grande como Honda hasta que no hay sequía de resultados no hay un gran cambio; hasta el momento se hacían evoluciones y se ganaban títulos y el año pasado no era la mejor moto pero gané tres carreras y se acababa por delante, pero cuando hay que pensar en el campeonato con consistencia se busca un cambio grande y todos los pilotos teníamos el mismo comentario en ese sentido".

"Desde el principio a la moto de este año le hemos visto potencial y ahora cada piloto tiene que avanzar en su camino y con su equipo, todos dentro del paraguas de Honda, para llevar el prototipo a su mejor terreno. Es lo que se intentará hacer, ya que es una moto que tiene potencial y cuando quisimos ser rápidos lo fuimos, pero ahora cada uno tiene que priorizar en sus aspectos más personales", insiste Márquez, que cumple diez años como piloto de la fábrica de las motos con el Ala Dorada pintada en sus depósitos de combustible.

"Para mí, la clave de los diez años en Honda, el punto número uno, son los resultados, ellos me mantienen porque soy el número uno para ellos y a partir de los resultados se crea un vínculo emocional y de confianza, que es difícil de encontrar en otro equipo. Está claro que cuando llevas tanto años en el mismo equipo es distinta la relación y también el respeto que existe, que es muy importante", dice al respecto Marc Márquez.

"Con esa relación no se carga todo ni con el equipo ni con los pilotos, un poco se cubren las espaldas de tus amigos y esa creo que es la mejor relación dentro de un equipo, y es la que hemos logrado. Además, la incorporación de Alberto Puig ayudó mucho en la estructuración del equipo para intentar volver a ganar un mundial", ha manifestado el piloto de Repsol Honda.