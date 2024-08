¿Por qué pesan a los pilotos de MotoGP? ¿Tienen peso máximo?

MotoGP es la categoría reina del campeonato de motociclismo y, por ello, es la más exigente de todas. Los pilotos que compiten en ella y sus motos pasan rigurosos controles de peso en cada circuito por varias razones, aunque no existe peso máximo para los pilotos pero si para el conjunto piloto y moto. ¿Cuál es el motivo de este control? La razón principal detrás de este control radica en garantizar la seguridad y la equidad en la competición. Y, en realidad, MotoGP no es especial ya que el peso siempre ha sido importante en cualquier deporte en el que exista el componente de la aceleración. "Cuanto menor sea el peso de la masa, más aceleración", explica Aleix Espargaró, piloto del Aprilia Racing Factory Team, "pero en MotoGP hoy en día más que nunca, ya que, debido a la cantidad de carga aerodinámica y a la electrónica, ahora utilizamos prácticamente el 100% de la potencia disponible. Esto se traduce en que tres o cuatro kilos de diferencia pueden llegar a suponer una décima por vuelta".

Pero, ¿tanto afecta el peso del piloto? Especialmente en competiciones de motos si, ya que es el que hace toda la fuerza y hay que tener en cuenta que el peso mínimo de la moto es de 157,5 kilos. Pero, como se ha comentado, en lo que respecta al del piloto, no hay límite aunque se podría considerar que a partir de los 67-68 kilos empieza a existir un lastre en la aceleración. Por tanto, se puede pensar que un peso bajo supone una ventaja, pero no tiene por qué ser exactamente así. Por ejemplo, es probable que un piloto que pese poco tenga mucha menos fuerza y si, además, se da el caso de tener una baja estatura, no traccionará tanto como el resto en la rueda trasera al no poder llevar su cuerpo hacia atrás, lo que implicará que cargue en la parte de delante de la moto.

Esto se traduce directamente en que el peso y la altura del piloto afecta al rendimiento de la moto y un piloto más ligero podría tener una ventaja significativa en términos de aceleración y maniobrabilidad. Esto es especialmente relevante en MotoGP, donde las diferencias en el rendimiento de las motos pueden ser mínimas, y cada pequeño detalle puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por lo tanto, para mantener un máximo nivel de igualdad, la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) establece un peso mínimo combinado para la moto y el piloto. De hecho, si uno se fija en los pilotos de MotoGP su altura ronda los 170cm, aunque hay pilotos más altos y más bajitos, y su peso suele estar entre los 65 y los 70kg.

Entonces, ¿Es mejor ser bajito y pesar poco o más alto? Ambas opciones tienen ventajas e inconvenientes ya que, si bien es cierto que una menor estatura y un peso relativamente bajo favorecen la aerodinámica y la velocidad del piloto, el menor peso no favorece que las gomas lleguen a la temperatura óptima para dar gas, tumbar o trazar. Sin embargo, un peso y una estatura elevados hacen que el piloto pierda ventaja en las rectas, aunque pueda permitirse frenar más tarde dada la resistencia que su envergadura ofrece al aire y cargar el peso más hacia adelante.

Para que uno se haga una idea de las diferencias entre pilotos cabe destacar el famoso piloto de MotoGP Dani Pedrosa, que con 160 centímetros de altura y 50 kilogramos de peso tenía una clara ventaja en categorías inferiores y Loris Baz, actualmente en WorldSBK, que con 192 centímetros de altura y 79 kilogramos de peso ha tenido que recurrir a materiales más ligeros y a una adaptación prácticamente artesanal de su moto para paliar los efectos negativos de su complexión. Al final, más que las medidas, son el aprovechamiento de los materiales actuales, la aerodinámica, la forma de entrega de potencia y, por supuesto, la pericia del piloto, los que condicionan el éxito en la carrera.

¿Quién decide el peso mínimo en MotoGP?

Para introducir cambios en cuanto al peso mínimo, hay que dirigirse a los responsables de la reglamentación técnica, que redacta la propia MSMA y aprueba por unanimidad, para posteriormente refrendarse en el órgano que gestiona y controla el Campeonato del Mundo de MotoGP: la Grand Prix Commission. En esta entidad participan representantes de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo), IRTA (asociación de equipos), Dorna (promotor del campeonato) y la propia MSMA. Es decir, que por mucho que se puedan quejar los pilotos, la decisión está en manos de los fabricantes, por iniciativa propia o por mandato de la Grand Prix Commmisson, que es quien puede proponer una modificación en esta norma.

¿Qué comen los pilotos?

En cuanto a la dieta, es evidente que los grandes profesionales del mundo del motor, sobre todo en MotoGP, tienen sus propios nutricionistas, que van adecuando su peso a las características de la propia moto. Pero no solo eso sino que la dieta de los pilotos puede influir en las lesiones que suceden, no tanto porque haya alimentos que las provoquen sino porque pueden propiciar problemas de tipo circulatorio o cardiovascular, e incluso algunos influyen de manera notable en la rehabilitación de dichas lesiones.

Por este motivo la dieta de un piloto de MotoGP es muy estricta; al fin y al cabo, es un deportista de alto rendimiento, por lo que su comida, como profesional de élite que es, ha de seguir unas pautas determinadas. Para controlar su peso, la alimentación se basa en un planteamiento equilibrado en cuanto a macronutrientes. Es muy similar a la de cualquier deporte físico de resistencia, en la que se priorice el aporte de carbohidrato para mantener una buena función cognitiva y física. No obstante, durante los tres días previos a los primeros libres del Gran Premio, la pauta dietética consiste en aumentar los hidratos de carbono de asimilación lenta. Tampoco debe descuidarse la hidratación; de hecho, una de las claves en la víspera de los GP es hacer una reposición de sales minerales según la sudoración debido al esfuerzo y climatología, con el objetivo de que la hidratación sea buena. En carreras cuya temperatura es muy elevada, los pilotos deben estar muy hidratados para evitar tener problemas durante la misma.

¿Cuánto pesa una MotoGP?

Si uno se refiere a una moto de MotoGP, el peso promedio de una moto de MotoGP es de 157 kg aproximadamente, incluyendo el combustible y el resto de los líquidos. De hecho, el reglamento de la competición establece un peso mínimo para las motos de 157 kg. Hay que tener en cuenta que el peso de las motos, influye directamente en el rendimiento de los pilotos. Mientras más ligera es la moto, mayor será la aceleración, la capacidad de frenado y la maniobrabilidad en las curvas.

Un peso menor permite que la moto responda rápidamente a las órdenes del piloto, este detalle es fundamental en carreras de alta velocidad, donde un peso excesivo influye negativamente en la capacidad de aceleración y frenado, reduciendo las posibilidades de ganar.