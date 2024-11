El italiano Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) ha sabido enmendar el error que cometió en la carrera al sprint del Gran Premio de Malasia de MotoGP al conseguir en Sepang la décima victoria de la temporada.

Es la DÉCIMA victoria de Pecco Bagnaia en domingo 💥

Es una carrera en la que se lo ha jugado TODO con Jorge Martín 🥵

Es un campeonato del mundo que se decidirá EN LA ÚLTIMA RONDA 🔥#MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 #TheRematch pic.twitter.com/IzCQv5TP0w — DAZN España (@DAZN_ES) November 3, 2024

Bagnaia ha ganado con autoridad una carrera en la que el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) lo intentó en las primeras vueltas de la segunda salida —hubo bandera roja por un accidente múltiple—, pero cuando vio que era innecesario asumir más riesgos se conformó con la segunda posición, con el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) en el tercer lugar del podio.

En esta ocasión, en la salida Bagnaia no se dejó sorprender por Martín y tomó el liderato de la prueba desde la primera curva, y poco después, en la segunda, se fueron por los suelos el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el australiano Jack Miller (KTM RC 16) y el surafricano Brad Binder (KTM RC 16). El impacto de Miller y Binder, en particular, resultó muy fuerte y el australiano quedó tendido en el suelo, en mitad de la pista, lo que obligó a mostrar bandera roja para que el piloto pudiese ser atendido por el equipo médico in situ.

Mientras el francés y el surafricano pudieron abandonar la pista por su propio pie, Miller lo hizo en la ambulancia del servicio médico. Tanto Quartararo como Binder pudieron regresar a sus talleres y retomar la carrera, que se disputaría a 19 vueltas de recorrido con la misma formación de salida, con su segunda moto.

🟥 BANDERA ROJA Se paró la carrera de #MotoGP nada más arrancar por una durísima caída de Jack Miller, Brad Binder y Fabio Quartararo#MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/62FS0RqfrG — DAZN España (@DAZN_ES) November 3, 2024

En la segunda salida, por el procedimiento rápido, Binder se probó para disputar la carrera pero decidió retirarse, casi en el mismo momento en que Jack Miller salía del centro médico por su propio pie pero para ir a un centro médico a realizar un examen más intenso, y con el resto de pilotos completando la preceptiva vuelta de calentamiento. A Jorge Martín se le levantó en exceso la rueda delantera de su moto y eso permitió a Bagnaia colocarse líder, aunque con el madrileño pegado a su rebufo, con Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) en la tercera posición y un Martín que ya en ese giro inicial intentó superar al italiano.

Una vez más, en la curva 14, Martinator superó a Pecco, aunque se coló algo en la curva 15 para completar el giro inicial líder. Pero poco después Bagnaia le superó y entre ambos se estableció un duelo espectacular con intentos de adelantamiento casi a cada oportunidad de la que disfrutaron y con Marc Márquez como espectador de lujo. Segunda vuelta y en la misma curva catorce Martín superó a Pecco pero en la enlazada de las curvas uno y dos el italiano le volvió a adelantar y Martín se lo devolvió nuevamente en la 4. Una auténtica locura de adelantamientos en la que ninguno de los dos aspirantes al título cedió un metro a su rival.

QUÉ PELEA

QUÉ ESPECTÁCULO

QUÉ REGALO Jorge Martín y Pecco Bagnaia jugándose el Mundial de #MotoGP EN CADA MALDITA CURVA 😍#MalaysianGP 🇲🇾 #TheRematch pic.twitter.com/INXSAARFMF — DAZN España (@DAZN_ES) November 3, 2024

La pelea entre Bagnaia y Martín resultó espectacular, con Marc Márquez como el único piloto que consiguió aguantar el impresionante ritmo que ambos impusieron en cabeza de carrera y ya con el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) más atrás, por delante de un grupo en el que estaban La Bestia Bastianini, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), Fabio Quartararo, Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) y Alex Rins (Yamaha YZR M 1) en las diez primeras posiciones.

Vuelta tras vuelta desde que se situó líder, Bagnaia marcó varias vueltas rápidas para abrir un pequeño hueco respecto a Jorge Martín, que se consolidó en la segunda posición, con Marc Márquez en la tercera. Bagnaia estaba obligado a ganar la carrera y con esa convicción tiró hacia adelante, mientras que Jorge Martín lo intentó en las primeras vueltas y al ver que su rival no iba a ceder un ápice, optó por consolidarse en la segunda posición.

Por detrás, Morbidelli se fue por los suelos en la curva nueve de la vuelta ocho y poco después, en la curva quince, quien también tenía un percance era Marc Márquez, que regresaba a la pista en la decimoséptima posición. Bagnaia y Martín se habían quedado solos en cabeza de carrera, ahora con Enea Bastianini en la tercera posición, perseguido por Alex Márquez, Pedro Acosta y Fabio Quartararo.

¡CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ! El '93' rodaba tercero y perdió su moto intentando aguantar el ritmo de Bagnaia y Martín#MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 #TheRematch pic.twitter.com/wX9Jnzmk8S — DAZN España (@DAZN_ES) November 3, 2024

No hubo cambios en las posiciones de carrera, con un Bagnaia que acabó venciendo por décima vez en la temporada, 'congelando' la consecución del título de Jorge Martín hasta la última prueba de la temporada, con toda probabilidad en la misma fecha del cancelado Gran Premio de la Comunidad Valenciana por las catastróficas consecuencias de la DANA, pero en el circuito de Barcelona Cataluña en Montmeló.

Precioso gesto de Jorge Martín subiendo al podio con la bandera de la Comunidad Valenciana ❤️‍🩹#MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 #TheRematch pic.twitter.com/DFdXry7u7S — DAZN España (@DAZN_ES) November 3, 2024

En la tercera posición aguantó Enea Bastianini, por delante de Alex Márquez, que frenó todos los intentos de Tiburón Acosta de superarlo, con Fabio Quartararo sexto, Maverick Viñales, séptimo; Alex Rins, octavo, Marco Bezzecchi, noveno y Augusto Fernández (Gas Gas RC 16) en la décima posición, mientras que Marc Márquez pudo remontar hasta la duodécima plaza.