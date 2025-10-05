El increíble gafe de Marc Márquez en Indonesia: se lesiona en su brazo operado tras ser embestido por Bezzecchi

Mala suerte para Marc Márquez que no pudo celebrar su título mundial en Indonesia, su circuito maldito -jamás ha terminado una carrera-. Salió lesionado en el brazo operado tras una caída provocada tras ser embestido por detrás de Bezzecchi. Solo duró siete curvas.

El ilerdense se fue desplazado a la grava, donde dio varias vueltas y se giró su brazo derecho, el de las cuatro operaciones que le han causado tanto calvario desde aquél aciago 19 de julio de 2020 en Jerez.

El de Cervera ya se levantó maltrecho y quejándose de esa extremidad. Fue trasladado en 'scooter' a la clínica del circuito. El doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos del Mundial, apuntaba como habían ido las primeras exploraciones: "Marc está bien, consciente, tranquilo. Tiene un ligero dolor, un traumatismo ligero en el hombro afectado. Tiene una posible pequeña fractura, pero existe cierta confusión al ser el brazo ya operado. Hay cuestiones que pueden disimular el diagnóstico. Se le hará un TAC en Madrid. Con el TAC sabremos si la fractura es quirúrgica o no",

El propio Márquez, respiraba aliviado en los micrófonos de DAZN, a pesar del lógico disgusto: "No puedo decir que esté muy bien, pero dentro de lo malo, ha salido barato. Los ligamentos de la clavícula están rotos, parece".

Márquez, disgustado, acepta las disculpas del italiano

Márquez ha destacado que para él "no es la mejor manera de celebrar el campeonato".

Marc Márquez no sabrá el alcance real de su lesión hasta llegar a Madrid, hacia donde viaja este mismo domingo, pero ha comentado que sabía que "este Gran Premio de Indonesia estaba siendo un poco difícil".

"En el warm up habíamos dado un gran paso, no sé cómo habría ido en carrera, porque solo he hecho cinco o seis curvas, pero lo cierto es que estoy triste porque tengo alguna lesión en mi clavícula derecha, aunque al final es un incidente de carrera", comentó el ya campeón del mundo de MotoGP.

Y reconoció que "Marco ya vino y me pidió disculpas". "Estas cosas ocurren, algunas veces las haré yo otras las harán otros, pero nadie lo hace a propósito", puso de relieve.

"Acepto sus disculpas, Marco admitió su error y ahora voy a volar lo antes posible a Madrid para intentar entender con los doctores exactamente qué lesión tengo. Intentaré volver lo antes posible, pero dentro de los límites de la recuperación", ha señalado Marc Márquez.