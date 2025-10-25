Álex Márquez ya es subcampeón del mundo con Bagnaia ganando el sprint

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) ha logrado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Malasia de MotoGP, además de la 'pole position', como también los españoles Daniel Holgado (Kalex) y David Almansa (Honda) en sus respectivas categorías, en una jornada en la que Álex Márquez, segundo, aseguró el subcampeonato.

Bagnaia sumó su segunda victoria de la temporada en una carrera 'sprint' disputada en el circuito de Sepang, donde el español Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) se proclamó matemáticamente subcampeón de MotoGP.

El doble campeón del mundo italiano de MotoGP dominó la carrera de principio a fin, secundado en todo momento por un Álex Márquez que no cometió errores y aguantó los envites iniciales del también español Pedro Acosta (KTM RC16).

En el tramo final, Acosta no pudo evitar que le arrebatara la tercera posición su compatriota Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), quien siempre logra muy buen ritmo a final de carrera, y que así logró el título de 'rookie' (debutante) del año.

Con la 'sana' intención de enmendar su mala actuación en Indonesia y Australia, el italiano 'Pecco' Bagnaia quiso hacer buena su tercera 'pole position' consecutiva en el circuito de Sepang y salió con una exhalación al apagarse el semáforo rojo, seguido por Álex Márquez.

A ambos se les pegó Acosta, que salía desde la segunda línea -quinto- y en apenas un par de curvas ya había logrado abrir un pequeño hueco sobre sus perseguidores, que eran el español Joan Mir (Honda RC213V), que acabó por los suelos, el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M1).

Con el paso de las vueltas Bagnaia se consolidó en la primera posición hasta ver la bandera de cuadros, Álex Márquez hizo lo propio en la segunda y Fermín Aldeguer superó a tres vueltas del final a un Pedro Acosta que se tuvo que conformar con la cuarta posición, aunque Dirección de Carrera puso bajo investigación a Aldeguer por no cumplir con la presión del neumático delantero.

Antes, 'Pecco' Bagnaia consiguió su tercera 'pole position' de la temporada y vigesimoséptima de MotoGP, después de tener que pasar por la primera clasificación, al lograr un mejor tiempo de 1:57.001 en un trazado en el que ostenta el récord con 1:56.337.

El italiano aguantó en su taller para protagonizar una sola salida a pista con compuestos blandos nuevos en los dos ejes de su Ducati y comenzó marcando un parcial de vuelta rápida en el primero, bajó su ritmo en el segundo y tercero, y lo recuperó en el cuarto y último, al rodar en ese 1:57.001, que le dio la primera posición.

Junto a Bagnaia, en la primera línea de salida del Gran Premio de Malasia estarán el español Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24).

El español Daniel Holgado (Kalex) 'pulverizó' el récord de Moto2 para conseguir su tercera 'pole position' de la temporada al rodar en 2:02.858, el único en hacerlo en ese segundo, rebajando el anterior registro de referencia, que tenía desde la tanda libre matinal el británico Jake Dixon (Boscoscuro) con 2:03.633.

Daniel Holgado comenzó también a marcar parciales de vueltas rápidas que le llevaron a batir el récord con ese 'tiempazo' que le daba la 'pole position' con más de medio segundo sobre Barry Baltus (Kalex) y casi un segundo respecto del tercer clasificado, Jake Dixon.

Por detrás, el líder, 'Manugas' González (Kalex), mejoró una posición para acabar séptimo, mientras que Diogo Moreira (Kalex) perdía cuatro y pasó de la duodécima a la decimosexta plaza. González y Moreira pelean en estos últimos grandes premios por el título de Moto2.

El español David Almansa (Honda) sorprendió al líder del mundial, su compatriota José Antonio Rueda (KTM), para adjudicarse 'in extremis' la segunda 'pole position' de la temporada en Moto3.

Rueda estaba al frente de la segunda clasificación cuando se cumplió el tiempo reglamentado, pero en pista quedaban dos pilotos por completar la vuelta, el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el propio David Almansa.

El japonés pasó por meta para situarse líder con 2:09.940, pero instantes más tarde el español le quitaba su primera 'pole', que con 2:09.846 conseguía la segunda 'pole position' de la temporada, tras la de Cataluña, y con ellos, en la primera línea, estará José Antonio Rueda.