Márquez ¿una temporada de 10?

Parece más que evidente que el vigente campeón, Marc Márquez, que no pudo terminar el campeonato por una caída y lesión en su brazo derecho, está completamente recuperado. El ilerdense se ha mostrado conforme con las novedades en la Ducati GP26 que hacen de la Desmosedici una moto más noble y con menos vibraciones gracias a los cambios que se han implementado en el área aerodinámica, volviendo a algunos conceptos del 24 que tan bien le funcionaron la pasada campaña al subcampeón, Álex Márquez.

Con estos mimbres Márquez intentará el más difícil todavía, romper el empate a nueve títulos mundialistas que comparte con Valentino Rossi e igualar en número de títulos de la máxima categoría al rey de los Mundiales, Giacomo Agostini. Actualmente Marc atesora siete títulos de la categoría reina y dos más en Moto2 y Moto3 respectivamente, y podría entrar en el selecto grupo de pilotos con una decena o más de títulos en el que están el propio Agostini y un tal Ángel Nieto.

Sin duda, Márquez es el favorito y el adversario a batir pero cada año, siendo este el último del final de una era, la de las motos de 1000 cc, las distancias entre los pilotos y las marcas se han acortado. De hecho, el mejor tiempo de pretemporada no fue para una Ducati sino para la Aprilia del italiano Marco Bezzecchi que terminó la temporada pasada como el único capaz de ganar a Márquez.

Aprilia máximo adversario de Márquez

Los de Noale han mejorado las prestaciones de la moto con su nuevo paquete aerodinámico que les ha aportado más estabilidad en las frenadas de donde rascan décimas imprescindibles para la lucha en carrera. A Bezzecchi, se le suma Jorge Martín que pese a no estar en Sepang sí que pudo rodar en Buriram donde aseguró sentirse cómodo con la moto y casi recuperado de la lesión en su brazo, del que tuvo que ser operado en pretemporada.

Pero las amenazas, los adversarios se le ha visto también en casa. El pequeño de los Márquez se ha mostrado fuerte y rápido con la Ducati de Gresini y podría ser, como el año pasado, el principal rival de Márquez volviendo a repetirse la foto familiar que dejaron en el podio durante toda la temporada. Mucho ojo también a Bagnaia, que pese a que muchos le colocan en Aprilia la próxima temporada para dejar hueco en el Ducati Lenovo a Pedro Acosta, se le ha visto mucho más cómodo con una moto que según él, "no ha cambiado mucho, lo imprescindible" para sentirse más cómodo. De hecho sus tiempos han mejorado sustancialmente respecto al año pasado, solo queda por ver cómo está su confianza en el equipo y sus propias posibilidades tras las noticias de que le buscan sustituto para el próximo año.

Tailandia será el escenario de uno de los Mundiales más apretados de los últimos tiempos, lo que siempre es una alegría para los aficionados. Pero aún siendo cautos, si Márquez está al cien por cien, no le castigan demasiado las caídas y la moto es regular y rápida, el resto de competidores podrán ganar alguna carrera, alguna batalla, pero tendrá muy difícil salir victoriosos de la guerra.