Jorge Lorenzo es noticia este fin de semana por una estafa a manos de quien el mallorquín consideraba un amigo. El ex piloto de MotoGP ha denunciado, tanto en sus redes sociales como en una entrevista en el programa italiano Dentro la notizia, de Canale 5, cómo ha sido víctima de una presunta estafa relacionada con la compra y gestión de una noria ubicada en Vieste, un popular destino turístico en la provincia de Foggia, al sur de Italia.

Lorenzo ha explicado que invirtió 1,4 millones de euros en la adquisición de la atracción, constituyendo una sociedad y firmando un contrato de arrendamiento por cuatro años con un empresario en quien confiaba. Sin embargo, según el ex piloto, esa confianza se tornó en decepción cuando vio como iban surgiendo los hechos: "La situación es surrealista. Creé una sociedad, adquirí la noria e hice un contrato de alquiler por cuatro años. Por desgracia, me fie de una persona equivocada en términos de inversión... Lo consideraba un amigo", relata Lorenzo.

Pero no solo eso, sino que el mallorquín explica que el contrato que firmaron establecía el pago de una cuota mensual fija, pero desde la adquisición de la noria nada fue como debería... "Los pagos llegaron tarde desde el principio, y cada vez fueron más irregulares. La última vez que recibí dinero fue en septiembre de 2024. Desde entonces, no he visto ni un euro. A día de hoy, la deuda supera los 200.000 euros", asegura.

Ahora lo denuncia públicamente pero, el propio ex piloto reconoce que hace un año ya emprendió acciones legales contra los estafadores: "En septiembre de 2024 lo denunciamos, tanto penal como civilmente". Sin embargo, todavía no ha conseguido una solución y por ello ha recurrido a las redes sociales…

Oggi pomeriggio (ore 17:30 circa), a @dentronotiziatv , il programma d'informazione su @Canale5Tv condotto da @GianluigiNuzzi , potrete vedere e ascoltare la mia testimonianza sulla brutta esperienza che ho vissuto. Un'intervista volta a proteggermi e proteggervi, dove vi… pic.twitter.com/HGT0XNMYAX — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) September 12, 2025

Lorenzo sigue apareciendo en la noria

Más allá del perjuicio económico, Lorenzo también ha denunciado que su nombre e imagen están siendo utilizados sin autorización para promocionar la atracción. "En la cuenta oficial de Instagram de la empresa siguen diciendo que soy el embajador. Es absurdo. Esa es la noria de Jorge Lorenzo, pero no vayáis". Pero, a pesar de todo lo que está sucediendo con la noria, Lorenzo se preocupa por la noria: "Cuanto más tiempo pasa, más se devalúa la noria, cada día que pasa", asegura.

El ex piloto ha lamentado también que un proyecto en el que confió se haya convertido en una fuente de conflictos y pérdida económica. Actualmente, el caso continúa su curso en la justicia italiana.