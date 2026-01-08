Tremendo accidente de Jesús Calleja en el Dakar

Las imágenes hielan la sangre aunque por suerte no ha pasado a mayores. Jesús Calleja y Edu Blanco, piloto leonés y empresario argentino CEO de Santana, han tenido un espectacular accidente en la etapa 5 del Dakar.

Este fue el accidente:

Wat een crash van de Spanjaard Jésus Calleja! 😱

Gelukkig zijn er omstanders die Calleja en navigator Eduardo Blanco direct te hulp schoten.#rtlgp #dakar2026 pic.twitter.com/AtlVVUMF9d — RTL GP (@RTLGP) January 8, 2026

La imagen es tremenda y ha dejado helados a todos los seguidores del mundo del motor y por supuesto de Jesús Calleja. Al saltar de una duna la caída hizo que las ruedas delanteras se inclinasen demasiado y eso provocó las vueltas de campana del coche.

El vídeo se corta después del choque, pero según las últimas informaciones se encuentran bien tanto el piloto como el copiloto español.

El lugar del accidente está dentro de la una zona de peligro 3 que, según han comentado varios pilotos, no estaba marcado en el libro de ruta de la competición.