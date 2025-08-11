Las Minnesota Lynx se vengaron de las New York Liberty por dejarlas sin anillo el año pasado… Pero quien triunfó realmente fue A'ja Wilson, de Las Vegas Aces. La joven de 29 años se apuntó un nuevo récord consiguiendo el primer 30+20 de la historia de la WNBA.

Pero no es el primero que rompe, de hecho, la dos veces campeona de la WNBA es la líder de todos los tiempos de las Aces en puntos (5,371) y rebotes (2,335). Además posee varios récords de la WNBA, incluyendo la mayor cantidad de puntos anotados en un solo juego (54), la mayor cantidad de puntos anotados en una sola temporada (1,021), la mayor cantidad de juegos de carrera de 40 puntos (cuatro), la mayor cantidad de juegos consecutivos de temporada regular con 20 o más puntos (20), la mayor cantidad de juegos de temporada regular con 25 o más puntos (ocho) y la mayor cantidad de puntos anotados en los primeros 20 juegos de una temporada (540).

¿Cómo ocurrió este nuevo récord de Wilson? En la victoria del domingo por 94-86 sobre Connecticut Sun, Wilson anotó 32 puntos, el máximo del partido, junto con 20 rebotes, cinco asistencias y dos robos, convirtiéndose en la primera jugadora en la historia de la WNBA en registrar un partido de 30-20.

No es la primera vez que A'ja Wilson consigue 30 puntos, de hecho, es el quinto y el cuarto con 15 o más rebotes esta temporada. También marcó su decimocuarto doble-doble del año, empatando con la alero de Indiana Fever, Aliyah Boston, en el tercer puesto con más dobles-dobles. De hecho, Wilson ha anotado dos dígitos en puntos en todos los partidos excepto uno, dos dígitos en rebotes en 18 partidos y ha sido la máxima anotadora de Las Vegas en 21 de sus 32 partidos esta temporada.

A'JA WILSON MAKES HISTORY IN ACES WIN 🏆 She becomes the FIRST player in WNBA history to record 30+ PTS and 20+ REB in a game! 32 PTS | 20 REB | 5 AST | 2 STL | 52.0 FG% (13-25)#WNBARivalsWeek presented by @ally pic.twitter.com/ftqXUkEpay — WNBA (@WNBA) August 11, 2025

Por otro lado, el Liberty-Lynx de este domingo suponía el segundo reencuentro en la dos últimas semanas entre las protagonistas de las Finales de 2024. Las Lynx se vengaron llevándose ambos: 100-93 el pasado 30 de julio y 71-83 este domingo. No tardarán en volver a verse las caras de nuevo ya que el sábado 16 de agosto se medirán en Minnesota y el martes 19 en la Gran Manzana.

Ambos equipos tuvieron este domingo bajas muy importantes con las ausencias de Napheesa Collier en las visitantes y de Breanna Stewart en las locales.

Las Lynx acumulan cinco triunfos consecutivos y son primeras de la tabla con un balance de 27-5, mientras que las Liberty son segundas con 20-11.