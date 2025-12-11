Otra vez Grayson Allen: su violento empujón a Holmgren desata una trifulca en la NBA

Grayson Allen volvió a ser protagonista por motivos extradeportivos en el duelo de cuartos de final de la Copa de la NBA entre los Phoenix Suns y los Oklahoma City Thunder, un encuentro que terminó con una contundente derrota de los suyos (138-89). El escolta, que ya arrastraba una larga reputación de acciones agresivas, fue expulsado en el tercer cuarto después de cometer una falta flagrante de nivel 2 sobre Chet Holmgren que desató una trifulca en la pista.

La jugada se produjo a falta de menos de seis minutos para el final del tercer periodo, con los Oklahoma City Thunder dominando el marcador por 94-58. En ese momento, en una acción sin balón, Grayson Allen extendió con fuerza ambos brazos mientras intentaba sortear una pantalla, empujando a Chet Holmgren y enviándolo violentamente al suelo. La fuerza del impacto y la mala intención percibida hicieron que la acción fue seguida rápidamente por jugadores de ambos equipos, generando un enfrentamiento breve con empujones y recriminaciones.

Grayson Allen se retiró de la escena sin inmutarse mientras los árbitros revisaban la acción, que finalmente fue catalogada como flagrante tipo 2 por "contacto innecesario y excesivo", lo que implica expulsión automática. El público del Paycom Center celebró la decisión con una ovación, especialmente después de que las cámaras captaran la reacción incrédula y sarcástica de Shai Gilgeous-Alexander, quien ya había sufrido otra dura falta del propio Grayson Allen minutos antes.

Status alert: Grayson Allen has been ejected Wednesday after being assessed a Flagrant 2 foul.pic.twitter.com/iIHDYX00Kt — Underdog NBA (@UnderdogNBA) December 11, 2025

Reacciones: entre la indignación y la prudencia

Tras el partido, varios jugadores analizaron la acción. Entre ellos Jalen Williams, que subrayó que la secuencia parecía fruto de la frustración acumulada: "Íbamos ganando por 40. Creo que algo pasó en la jugada anterior, así que probablemente hubo algo de frustración… Grayson Allen ha hecho esto prácticamente toda su carrera". Aun así, restó dramatismo y destacó que su prioridad fue apoyar a Chet Holmgren.

El propio Chet Holmgren, que terminó con 24 puntos y 8 rebotes, decidió no alimentar la polémica: "Creo que el árbitro estuvo correcto. Ocurrió… y luego seguí adelante intentando jugar al baloncesto". Una respuesta mesurada ante un episodio que podría haber terminado en lesión, dada la violencia del empujón.

Grayson Allen, por su parte, dejó el encuentro con 10 puntos y 4 asistencias, sin ofrecer explicaciones posteriores. Recordemos que en su tercera temporada con los Phoenix Suns, está firmando los mejores números de su carrera (16,9 puntos y 3,9 asistencias), pero su rendimiento deportivo vuelve a quedar eclipsado por una conducta con demasiados antecedentes.

Un historial que no desaparece

El incidente no es un hecho aislado en la carrera del escolta de 1,91 metros. De hecho, desde su etapa universitaria en Duke ya acumulaba fama de jugador sucio, con acciones como la patada por detrás a Steven Santa Anta o anteriores episodios de la misma naturaleza. En su momento, figuras como Jay Williams lo calificaron de "crío petulante", mientras que su prestigioso entrenador, Mike Krzyzewski, lamentó que sus actos no encajaran con los valores del programa.

Ya en la NBA, Grayson Allen ha protagonizado episodios controvertidos en todas las franquicias por las que ha pasado: una dura falta que puso en riesgo a Alex Caruso, rifirrafes con Trae Young e incidentes que le valieron suspensiones. También ha sido objetivo de represalias, como el codazo que recibió de Derrick Jones. Por todo ello, a pesar de haber acumulado más de 44 millones de dólares en contratos y promediar 10,8 puntos, 3 rebotes y 2,1 asistencias a lo largo de su carrera, su nombre sigue asociado a la controversia.