Recital histórico de Doncic en la casa de Jordan: destroza a los Bulls con 46 puntos

Luka Doncic firmó una actuación descomunal en Chicago y guio a Los Angeles Lakers a una victoria por 129-118 sobre los Bulls en el United Center. El base esloveno sumó 46 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias, además de anotar ocho triples, su mejor marca de la temporada desde el perímetro.

La noche tuvo un simbolismo especial. Doncic visitaba la cancha que fue hogar de Michael Jordan y donde también brilló Derrick Rose, recientemente homenajeado por la franquicia. Tras el partido, el esloveno reconoció lo especial del escenario: aseguró que siempre es diferente jugar en un pabellón con tanta historia y con jugadores legendarios que dejaron huella.

En la pista, su rendimiento fue arrollador. Lanzó 15 de 25 en tiros de campo y 8 de 14 en triples, castigando a la defensa de Chicago desde todas las posiciones. Su agresividad ofensiva marcó el ritmo del partido desde el inicio. Explicó después que buscó atacar para medir la respuesta defensiva rival, y encontró espacios para hacer daño tanto en penetraciones como en el tiro exterior.

Doncic estuvo bien acompañado. LeBron James aportó 24 puntos, 20 de ellos en la primera mitad, marcando diferencias antes del descanso. Desde el banquillo, Rui Hachimura fue clave con 23 puntos y una gran eficacia en el lanzamiento, con 9 aciertos en 11 intentos. El aporte colectivo permitió a los Lakers sostener la ventaja pese a los intentos de reacción de los Bulls.

El triunfo tuvo mérito añadido para el conjunto angelino, que llegó a Chicago tras sufrir retrasos en su vuelo debido a tormentas de nieve. Aun así, el equipo respondió con energía y concentración, sumando su tercera victoria en cuatro partidos durante esta gira lejos de California.

Récords y rachas

La exhibición de Doncic no fue un hecho aislado. En sus últimos cuatro encuentros está encadenando actuaciones de altísimo nivel, con líneas estadísticas que combinan anotación, rebote y dirección de juego. Esta regularidad le ha permitido entrar en registros históricos de la franquicia.

Con su partido en Chicago, se unió a Kobe Bryant como los únicos jugadores de los Lakers en lograr al menos 45 puntos, 10 asistencias y cinco triples en un mismo encuentro. Además, alcanzó cifras anotadoras que lo colocan junto a nombres históricos de la NBA en cuanto a producción ofensiva en sus primeros partidos con un equipo.

Más allá de los números, su dominio volvió a notarse en los momentos clave. Cada vez que Chicago intentó acercarse en el marcador, Doncic respondió con un triple, una penetración o una asistencia que frenaba cualquier amenaza.