Saltan chispas en los Lakers: el feo gesto de Doncic tras ser sustituido por Redick

La calma en Los Ángeles se vio alterada por un breve pero intenso momento captado desde la grada. Durante el partido que enfrentó a Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, un aficionado grabó el instante en que Luka Doncic protagonizaba un cruce de palabras con su entrenador, JJ Redick, tras ser sustituido.

El gesto de la estrella eslovena no pasó desapercibido. Según muestran las imágenes, Doncic evitó el saludo habitual con su técnico y permaneció de pie, mirándole fijamente, en un intercambio que rápidamente encendió las redes sociales. El vídeo comenzó a circular tras la posterior victoria de los Lakers frente a los Sacramento Kings, amplificando la polémica.

En pleno partido ante los Warriors, que terminó con un contundente 129-101 favorable a los Lakers, Redick decidió sentar a Doncic. Fue entonces cuando se produjo el intercambio verbal. Las cámaras captaron a un Redick aparentemente recriminando algo a su jugador, mientras el esloveno mostraba evidente disgusto.

Heated moment between Luka Doncic and JJ Redick on the sidelines 👀pic.twitter.com/Ms72W68ynS — BasketNews (@BasketNews_com) March 2, 2026

La tensión fue tal que Jarred Vanderbilt se levantó para interponerse entre ambos, en un gesto que muchos interpretaron como intento de rebajar el tono. En cuestión de horas, el clip se convirtió en viral, generando especulaciones sobre una posible fractura en la relación entre entrenador y estrella.

La respuesta de JJ Redick

El técnico no pudo referirse al asunto hasta la previa del siguiente compromiso ante los Pelicans. Lejos de alimentar la polémica, Redick restó importancia al episodio. "No pensé mucho en eso en ese momento. Él y yo tenemos una gran relación. Realmente valoro nuestra relación", explicó. El entrenador aseguró que este tipo de situaciones son habituales en el deporte profesional. "Es una rivalidad entre dos muchachos que intentan ganar un partido de baloncesto", añadió.

Redick también mostró sorpresa por la repercusión mediática del vídeo. "No sé por qué se hizo viral. Me pareció muy normal", señaló. Según el técnico, incluso ambos se rieron posteriormente del momento.

Competitividad al límite

Las discusiones en los banquillos de la NBA no son infrecuentes. La intensidad de la competición, la presión del marcador y la exigencia del calendario provocan reacciones en caliente que, en muchas ocasiones, no trascienden más allá del propio vestuario.

Redick, entrenador joven y exjugador con experiencia en la liga, ha sido señalado en sus dos años al frente del equipo como un técnico cercano a sus jugadores. Su relación con figuras como Doncic o LeBron James se ha descrito como fluida y directa, basada en la comunicación abierta.

"Animo a los chicos a que hablen conmigo y planteen sus problemas", subrayó el entrenador. En su visión, el intercambio con Doncic no fue más que una muestra de competitividad.

Pese al intento de apagar el incendio por parte de JJ Redick, el episodio ha generado debate entre los aficionados. En una franquicia como los Lakers, donde cada gesto se analiza al detalle, cualquier señal de tensión se magnifica.

Sin embargo, desde el entorno del equipo insisten en que nada cambiará entre Redick y Doncic. Las diferencias puntuales forman parte del día a día en la élite y, según el propio técnico, ayudan incluso a fortalecer la relación cuando se resuelven.