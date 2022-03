Paula Badosa se mete en cuartos de Indian Wells

La tenista española Paula Badosa se clasificó este martes para los cuartos de final del torneo Indian Wells (Estados Unidos), de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre pista dura, después de imponerse con solvencia a la canadiense Leylah Fernández por un doble 6-4.

La defensora del título se mostró muy firme para seguir avanzando en el torneo del desierto californiano, donde acumula una racha de 9-0 y donde está intentando convertirse en la primera jugadora desde Martina Navratilova en repetir título. La estadounidense de origen checo encadenó trofeos en 1990 y 1991 y nadie la ha podido emular hasta el momento.

La catalana sigue solvente en la cita donde todavía no ha perdido ningún set en sus tres primeros partidos y ahora buscará sus segundas semifinales de la temporada ante la rusa Veronika Kudermetova después de batir a su joven rival, finalista del pasado Abierto de los Estados Unidos, por segunda vez en esta campaña.

Badosa llevó casi siempre la iniciativa en un duelo donde llegó a tener doce bolas de rotura, el doble de su rival, y en el que dominó sobre todo cuando pudo jugar con primeros servicios, arma con la que perdió únicamente diez puntos. La española conectó 23 golpes ganadores por 28 errores no forzados, siete de ellos dobles faltas, mientras que Fernández estuvo más errática con 37 errores no forzados que la lastraron.

La séptima cabeza de serie amenazó desde el inicio desde el resto y después de dejar pasar cuatro opciones de break, rompió con 3-3, una alegría que no le duró demasiado porque cedió su siguiente servicio. Sin embargo, volvió a quebrar el saque de la canadiense y pudo cerrar sin problemas el primer set.

En el segundo parcial, Badosa fue más sólida y esta vez no dejó escapar su rotura en el sexto juego para coger una ventaja que Fernández no pudo enjugar pese a que tuvo dos opciones de break en el octavo juego y cayó eliminada. "Sabía que ser agresiva y servir bien sería la clave. Sabía que ella me movería y no me dejaría golpear parada, así que fui agresiva para no permitirla que me moviera mucho. La clave fue también un poco el saque y presionarla cuando estaba sacando. En los momentos importantes, serví bien y fui muy bien a por ellos", celebró Badosa tras el partido en declaraciones recogidas por la web de la WTA.