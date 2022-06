El tratamiento de Rafa Nadal funciona y viajará para jugar Wimbledon

Rafa Nadal, salvo recaída, estará en Wimbledon y allí buscará su tercer título en la hierba del All England Club de Londres. El tratamiento que han utilizado en las últimas semanas para su lesión crónica en el pie ha funcionado, Rafa se siente bien y estará presente en el tercer Grand Slam del año con la confianza de hacer el mejor papel posible.

El tratamiento funciona

"He notado cambios con el tratamiento. Sensaciones extrañas, de alguna manera me ha bajado el dolor articular que no dejaba apoyar, sin embargo, supongo que con el tratamiento en el nervio ocurren cosas extrañas en el pie y está pasando. Se me duermen algunas zonas, por ejemplo. Al cabo de unas pocas semanas me han dicho que el nervio se reorganiza y espero que todo vaya bien"

Irá a Londres para jugar Wimbledon

"Estoy contento. Llevo una semana sin ir cojo. He podido ir progresando y para mí eso ya es un avance. Hay que esperar a las próximas semanas, pero mi intención es intentar jugar Wimbledon. Según parece hay posibilidades, con lo cual viajaré a Londres el lunes y si viajo es porque tengo intención de jugar. Si las cosas allí no van bien veremos, pero mi plan es entrenar allí una semana, hacer algún partido de exhibición como hago siempre y jugar después Wimbledon"​​​​

Eficacia del tratamiento

"Esto no es matemático. En medicina no hay nada al 100% y menos con mi problema. No me gusta mucho aventurarme. Se han hecho dos sesiones, las previstas y de momento la evolución está siendo satisfactoria"

Opciones de ganar Wimbledon

"Después de tres años sin jugar en hierba tengo que tener paciencia. Cada día he ido mejorando en sensaciones tenísticas. Me queda una semana en Londres y llegar al torneo competitivo. El hecho de que se haya jugado bien en Roland Garros te da tranquilidad, pero la hierba tiene poca lógica y es más complicado. Cualquier ronda es complicada. El comienzo del torneo va a ser vital. Si pasas a la segunda semana, ya se convierte en un torneo más normal de coger el ritmo en hierba. Intentaré sobrevivir a los primeros partidos como sea"