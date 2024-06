Djokovic será operado: ¿Adiós a Wimbledon?

Según informa el diario L'Equipe, Novak Djokovic pasará hoy miércoles por el quirófano en París tras lo sucedido en su rodilla en el último partido que ganó Nole, pero que le supuso la retirada de Roland Garros. Esta operación pone en duda su participación en Wimbledon, torneo que se disputa de 1 al 14 de julio en el All England Club de Londres.

INFO L'ÉQUIPE. Novak Djokovic a décidé de se faire opérer du ménisque ce mercredi matin à Paris. Son indisponibilité devrait durer trois semaines minimum et le priver de Wimbledon. Sa participation aux JO dépendra de sa réaction à cette intervention.https://t.co/DD9QdMDuex — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) June 5, 2024

"He tenido un problema menor en la rodilla durante algunas semanas, pero no es gran cosa. Luego me resbalé en el segundo set y sentí dolor. Tomé muchos analgésicos y empezaron a hacer efecto, a finales del cuarto. No sé si jugaré los cuartos de final, esperaremos y veremos", decía Djokovic después de su partido ante Cerundolo.

La lesión de Djokovic la explicó él mismo en sus redes sociales: "Me entristece mucho anunciar que tengo que retirarme de Roland Garros. Jugué con el corazón y lo di todo en el partido de ayer y, por desgracia, debido a una rotura del menisco medial de mi rodilla derecha, mi equipo y yo tuvimos que tomar una decisión difícil después de una cuidadosa consideración y consulta. Deseo la mejor de las suertes a los jugadores que compiten esta semana y agradezco sinceramente a los increíbles aficionados todo el cariño y el apoyo continuo. Hasta pronto. Con amor y gratitud, Nole".

Hay un precedente que puede ayudar a Djokovic y es que Taylor Fritz vivió una situación parecida, con operación incluida, y acabó jugando Wimbledon. No a su mejor versión, pero pudo estar.