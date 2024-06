Alcaraz ya es el tenista más joven que gana un Grand Slam en las tres superficies

Carlos Alcaraz sigue batiendo récords de precocidad y poniendo de manifiesto que estamos ante la construcción de un legado eterno. El español, con su victoria a cinco sets ante Alexander Zverev, se ha proclamado campeón de Roland Garros 2024 con apenas 21 años y 35 días, sumando así su tercer título de Grand Slam tras el US Open 2022 y Wimbledon 2023.

Es decir, lo más impresionante es que lo ha hecho en pista dura, hierba y tierra batida —por ese orden—, convirtiéndose en el más joven en lograrlo de todos los tiempos.

Hasta ahora el récord lo tenía su idolatrado Rafa Nadal, que era el más joven en conquistar los tres torneos de Grand Slam en canchas diferentes. El balear completó el círculo en el Abierto de Australia de 2009, entonces con 22 años y siete meses.

En esa lista aparecen después otras leyendas de la raqueta como el sueco Mats Wilander (23 años y cinco meses), el estadounidense Jimmy Connors (26 años y ocho días), el suizo Roger Federer (27 años y nueve meses), el serbio Novak Djokovic (29 años y 14 días) y el norteamericano Andre Agassi (29 años y 1 mes).

"Yo he crecido en tierra, pero mi juego se adapta más a la rápida. No me cuesta coger el ritmo ni jugar muchos partidos para coger la forma", relata Carlos Alcaraz.

El murciano recordó en este sentido las dificultades que tuvo para disputar el torneo, al que llegó sin apenas haber competido en tierra batida por una lesión en el brazo. "Mi equipo ha hecho un trabajo increíble, en el último mes hemos peleado contra la lesión, en Madrid no estuve cómodo, las semanas siguientes tenía muchas dudas. Al llegar aquí no había pasado muchas horas en la pista, tengo la suerte de teneros en mi lado", señaló.