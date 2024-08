¿Cómo llegó el clostebol al cuerpo de Jannik Sinner?

El dopaje en el mundo del deporte es algo polémico, pero, depende de dónde uno se encuentre ciertas sustancias pueden ser o no consideradas dopantes. Hay que recordar que hace años salieron a la luz numerosos deportistas dando positivo en clembuterol, como Alberto Contador, este es un anabolizante que se usa frecuentemente para aumentar más fácilmente la masa muscular. Pero, estos positivos pronto tuvieron una respuesta y es que los deportistas que daban positivo habían pasado por China o por México, dos países en los que esa misma sustancia se utilizaba con frecuencia para engordar el ganado. ¿Cómo culpar a alguien de tomar una sustancia que puede estar en cualquier plato de comida?

Ahora, en verano de 2024 se ha conocido un nuevo caso de dopaje, esta vez en el mundo del tenis, de hecho es el número 1 del ranking ATP, Jannik Sinner. En este caso ha sido con una sustancia llamada Clostebol que es un esteroide anabolizante que surgió en la República Democrática Alemana y que estuvo desde el principio ligada a su deporte. Es importante tener claro que cuando se prohíbe utilizar una sustancia considerada dopante no es solo por su efecto potenciador sino también por los riesgos para la salud de los atletas. Aunque, en realidad muchas de ellas son solo medicamentos que tienen un uso específico para tratar determinadas enfermedades y que son usadas por los deportistas con fines mucho más espurios.

Hay que remontarse al pasado mes de marzo cuando Sinner dio positivo hasta en dos ocasiones por clostebol durante el Masters 1000 de Indian Wells. Esta sustancia prohibida fue detectada en una dosis mínima durante los test de orina realizados al jugador y la ITIA (Agencia de Integridad del Tenis) se lo notificó, abriendo una investigación para esclarecer la culpabilidad del italiano. Pero, ¿qué es el clostebol y cómo llegó al organismo de Sinner sin consumirlo? ¿Mejoró su rendimiento físico?

El Clostebol forma parte de los medicamentos denominados corticoides, unos fármacos potentes que se utilizan para tratar diferentes afecciones como salpullidos, enfermedad inflamatoria intestinal, asma, entre otros. De hecho, el clostebol puede encontrarse fácilmente en cremas para agilizar la cicatrización de heridas, como Sinner asegura que llegó a su organismo, así cómo otras afecciones en la piel como erosiones, quemaduras, sequedad o radiodermitis. No obstante, pese a ser enormemente eficaces, no se debe abusar de ellos ya que pueden provocar efectos nocivos para la salud.

Pero esta sustancia no es la única que puede mejorar el rendimiento de los deportistas, el clenbuterol o el Oral-Turinabol, son otros de los más destacados. Pero, ¿por qué no se va a sancionar a Sinner? Porque el tribunal independiente de la Unidad de Integridad del Tenis ha considerado que la cantidad encontrada en el organismo de Sinner no ha sido suficiente para ello. Hay que recordar que esta sustancia, el clostebol, promueve el desarrollo muscular y la recuperación rápida. No obstante, a diferencia de otros esteroides, el clostebol es de menor potencia, pero sus efectos siguen siendo significativos en cuanto a la mejora del rendimiento físico.

¿El Clostebol mejora el rendimiento deportivo?

A la vez que este fármaco agiliza la cicatrización de heridas, su función anabolizante hace que se mejore también el rendimiento deportivo, motivo por el que se encuentra en el listado de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. En el caso concreto de los fármacos que contienen Clostebol, su aplicación es por vía tópica, bien en forma de spray o crema, tal y como exponía el tenista en el comunicado.

Hay que recordar que Jannik Sinner aseguró en el momento del positivo que desconocía la presencia de dicha sustancia en el producto que su fisioterapeuta utilizó para tratar un corte en el dedo, aunque es cierto que habitualmente este tipo de fármacos suelen tener un aviso en su etiquetado que informa sobre eso. Y, como se trata de corticoides tópicos, se aplican de forma que la absorción sistémica acostumbra a ser muy baja y en muchos casos insignificante. Pero, en general, el grado de absorción dependerá de la sustancia y del vehículo, de la extensión de la superficie en la que se tienen que aplicar, de la zona del cuerpo, del grueso de la capa de crema aplicada y de si se hace o no oclusión.

Otros deportistas que han dado positivo en Clostebol

En deportes de alta competición, es común que algunos atletas den positivo por clostebol de manera no intencionada. El motivo es que, como se ha comentado anteriormente, esta sustancia está presente en ciertos productos de uso tópico, como cremas para la piel o cicatrizantes que contienen esta sustancia. Uno de los ejemplos más conocidos de contaminación accidental con clostebol es el de la atleta italiana Alexia Scinto, quien fue suspendida tras el uso de una crema cicatrizante sin conocer que contenía este esteroide.

Pero no es la única ya que la esquiadora noruega Therese Johaug dio positivo por clostebol por usar una crema labial con este componente. No obstante, en este caso, su defensa no impidió que el Tribunal de Arbitraje Deportivo finiquitara el caso con una sanción de 18 meses que le impidió participar en los Juegos de Pyeongchang. Además, el atleta paralímpico costarricense Sherman Güity también dio positivo por Clostebol en 2019. Afirmó que se debía al componente de un medicamento en spray que usó para cicatrizar una herida en la oreja, fue suspendido por dos años.

También la patinadora española Laura Barquero dio positivo durante los Juegos de Invierno de Pekín 2022 por clostebol por usar una pomada para tratar un corte producido por un patín. Fue sancionada con un año pero la AMA recurrió la sanción buscando que se prolongase sin éxito.

Pero, Sinner asegura que fue cosa de su fisioterapeuta, Giacomo Naldi, quien le aplicó el spray con el que dio positivo, anteriormente Naldi estuvo varios años trabajando en el equipo de baloncesto del Virtus Bolonia, donde se dio al menos un caso similar al de Sinner con la misma sustancia. El spray, según el expediente de la ITIA, fue comprado por Umberto Ferrera, preparador físico de Sinner.

Pero no solamente ciertas cremas pueden hacer que un deportista de positivo en clostebol sino que, en el pasado, existen casos de deportistas que entraron en contacto con esta sustancia que provenía de haber ingerido carne de animales alimentados con esta sustancia. También se encuentra en productos médicos relacionados con la atención ginecológica, por lo que hay casos en los que un individuo dio positivo después de tener relaciones sexuales con una pareja que usaba el medicamento.