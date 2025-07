Corretja revela la preocupante conversación que tuvo con Zverev: "No sabes lo que estoy sufriendo"

Álex Corretja es una de las personas que mejor entiende el circuito ATP y que mejor conoce las sensaciones que puede tener un jugador como Alexander Zverev. El extenista español ha valorado las palabras del alemán tras perder en Wimbledon en las que reconocía sentirse "vacío" en su día a día.

Álex desveló en El Larguero lo que habló con el alemán el año pasado: "Yo hablé el año pasado con Zverev y él se me acercó y me dijo 'oye, estáis hablando de mí como que no estoy haciendo bien las cosas. Álex, tú no sabes lo que yo estoy sufriendo por algunas cosas en mi vida'. Y a mí me impactó".

Corretja tiene claro cuál es el problema de Zverev: "Es un problema de salud mental clarísimo. Si te digo la verdad, no me ha sorprendido en el sentido de que todos sabemos que... Al final nuestra vida no es sólo el dinero que ganas, es lo que tú tienes como ser humano".

Además, el extenista español quiso dejar una reflexión sobre la vida de los tenistas más allá de ser ricos y famosos: "Nosotros sólo vemos lo de fuera, pero lo de dentro, que al final es lo que cuenta, es lo que ha expresado Zverez. Es bueno que lo haya sacado, pero sí llama la atención. Es bueno que por encima de un deportista hay un ser humano que puede pasarlo mal, ganando más o menos dinero".

El propio Corretja dio varias pinceladas de lo que ha pasado en la vida de Zverev desvelando conversaciones que tuvo con él por redes sociales: "Me escribo con Zverez en muchas ocasiones. Le escribo un mensaje por privado en Instagram, no tengo su número de teléfono, y me contesta. Me contó que su padre había pasado una época muy difícil por un cáncer que lo estaba superando, que había tenido otros problemas extradeportivos"