Alerta roja con la salud mental de Zverev

La primera ronda en Wimbledon ha dejado con la boca abierta a más de uno y no por buenos motivos precisamente. Han caído Rune, Tsitsipas, Musetti, Berrettini o Alexander Zverev. Este último ha dejado las declaraciones más preocupantes.

Tras perder ante Rinderknech en cinco sets (7-6 (7), 6-7 (10), 6-3, 6-7 (7) y 6-4, Zverev atendió a los medios y dejó una imagen preocupante y unas palabras extremadamente desoladoras.

"Diría que el problema es más bien mental, probablemente. Es curioso, a veces me siento muy solo ahí fuera. Sufro mentalmente. Lo llevo diciendo desde después del Abierto de Australia", empezó diciendo el germano.

Zverev continuó abriendo su corazón ante los medios y fue aún más contundente: "Simplemente no lo sé. Estoy intentando encontrar maneras, intentando encontrar maneras de salir de este atolladero. De alguna manera, sigo volviendo a caer en él. En general, me siento bastante solo en la vida ahora mismo, lo cual no es muy agradable".

Para Zverev esto va más allá del tenis: "No es una sensación de una pista de tenis, es simplemente una sensación de la vida en general. Como dije, nunca me había sentido así. No sé. Me cuesta encontrar alegría fuera de la pista ahora mismo".

Zverev sigue sin poder ganar un Grand Slam y eso está minando su carrera. Ha ganado todo lo demás, pero los grandes se le resisten. Eso está también afectando a su motivación. Por el bien del tenis esperemos que pronto se recupere y vuelva a jugar a su mejor nivel.