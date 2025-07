Tirón de orejas del hermano de Zverez por su salud mental: "Peor lo pasan los niños en África"

Más problemas para Alexander Zverev. El tenista alemán perdió en su primer partido de Wimbledon y confesó sentirse "vacío". Mucho se ha hablado de la salud mental del teutón, pero para rematar la faena ha llegado su hermano mayor, Mischa, que le ha dado un soberano tirón de orejas a su hermano.

"Ha perdido y está triste, decepcionado, pero está bien. Respecto a sus declaraciones, es la primera vez que le oigo algo así", comentó el hermano mayor de Zverev.

El problema de las declaraciones vino después cuando Mischa le dio un soberano recado a su hermano pequeño: "Claro que la vida es dura, pero hay millones de personas que la viven, creo que será mucho más difícil para los niños de África que para un tenista en Wimbledon".

El tirón de orejas es considerable y más viniendo de un hermano. Hay que recordar que Zverev se mostró muy deprimido tras la derrota abriendo su corazón con estas declaraciones: "Me siento muy solo en la pista. Tengo problemas a nivel mental. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este agujero, pero vuelvo a caer. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha y me siento muy solo. Jamás había experimentado algo así".