Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Cincinnati Open tras vencer esta pasada madrugada a Luca Nardi por 6-1 y 6-4 en un partido que duró casi una hora y media. Este viernes se enfrentará a Andrey Rubley quien superó a Francisco Comesaña y se enfrentará por quinta vez al murciano, que domina el cara a cara por 3-1.

Alcaraz siempre ha dicho que no le gusta jugar de noche y que prefiere el ritmo de los partidos a media tarde… Menos mal. Quizá en Cincinnati pida sesión vespertina ya que Carlos Alcaraz se gustó en su partido de octavos de final. De hecho, Alcaraz disputó su partido más completo frente al italiano Luca Nardi, del que se deshizo por 6-1 y 6-4 en una hora y 20 minutos. "Mi mejor partido en este torneo. Estoy cada vez mejor, en cada entrenamiento y en cada partido. Muy contento con cómo he estado sintiendo la pelota y moviéndome hoy", aseguró Alcaraz al finalizar el encuentro.

Porque frenó en el reparto de derechas de un lado a otro, siempre potentes y profundas. Y, lógicamente, el rival, el italiano Luca Nardi, mejoró. Hubo incluso un momento en el que Nardi se adelantó 2-4 en el segundo set. Esto ayudó a que volviera el Alcaraz más determinante, que cerró el pase con un parcial de 4-0.

Pese a su juventud, Alcaraz nunca perdona a sus rivales más jóvenes. Pleno de once triunfos, repitiendo ante Luca Nardi, de también 22 años, generación de 2003, pero que nació unos meses más tarde. Alcaraz no permitió que se repitiese la historia de Doha, cuando Nardi le llevó a un tercer parcial (6-1, 4-6, 6-3). Tenía uno de sus mejores días, lo explotó ante el nº 98 del mundo, un italiano a quien se le agotó la fortuna, porque había llegado hasta ahí después de ser repescado para el cuadro grande a última hora.

"Como dije al principio, lo que quería era mejor cada día, en cada entrenamiento y en cada partido. Y creo que lo estoy haciendo, algo de lo que estoy orgulloso", resaltó Alcaraz, que iguala las 18 presencias de Sergi Bruguera en cuartos de Masters 1.000, en el cuarto puesto de la lista de la Armada, que lidera Rafa Nadal (99), por delante de David Ferrer (45) y de Carlos Moyá (21). Carlos pasa a Lorenzo Musetti en cuanto a triunfos en esta categoría en lo que va de temporada, con 18, por delante de los 17 del italiano.

Sealed in style 💫@carlosalcaraz moves past Nardi 6-1 6-4 to reach the quarter-finals at #CincyTennis pic.twitter.com/nWnfyuZseh — Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2025

Unos octavos de Cincinnati impolutos

Un primer set arrollador le allanó mucho el camino al tenista español, porque cuando Nardi quiso reaccionar en el segundo, el de El Palmar le estaba esperando. El italiano subió sus prestaciones lo suficiente como para hacerle un break, pero se encontró con la reacción inmediata de su rival en el momento más parejo del encuentro. Y del 4-2 de Luca, que sufrió bastante con su servicio (ocho dobles faltas), se pasó al 6-4 definitivo para el español con un parcial de 4-0.

Alcaraz firmó un primer set muy sólido, con un 3-0 en un abrir y cerrar de ojos tras un 'break' a Nardi en su primer servicio. Toda una declaración de intenciones. Tras ese primer golpe, Nardi trató de hacerse fuerte en su saque, pero Alcaraz volvió a romper tras cuatro pelotas de 'break' para ponerse 5-1 y ganar el set en blanco sirviendo.

El primer set había durado apenas 27 minutos, con un dominio aplastante del tenista murciano. El segundo fue diferente. Nardi supo defender con uñas y dientes su saque en un arranque igualado hasta lograr el primer 'break' para ponerse 2-4. Pero lejos de darle alas al italiano, esa rotura fue la chispa que desató a Alcaraz. El murciano le devolvió el 'break' en el siguiente juego, para igualar 4-4 sirviendo el set.

Nardi y Alcaraz disputaron un noveno juego épico, que duró cerca de 13 minutos, en el que el español gozó de 5 pelotas de 'break' y que se decidió con dos dobles faltas del italiano. Con 5-4 y sirviendo, el español solo tuvo que defender su juego para pasar a cuartos de final.

Alcaraz cerró el partido con 11 golpes ganadores por 22 errores no forzados, mientras que Nardi terminó con 8 y 30, respectivamente. Además, el español, ganó el 83 % de los puntos con su primer saque y el 56 % con el segundo, frente al 63 % y 39 %, respectivamente, del italiano.