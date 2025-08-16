Menú

Jannik Sinner, primer finalista en Cincinnati

El número uno del mundo se impone al francés Terence Atmane, por 7-6 (4) y 6-2, después de una hora y 26 minutos.

Libertad Digital
El número uno del mundo se impone al francés Terence Atmane, por 7-6 (4) y 6-2, después de una hora y 26 minutos.
Jannik Sinner, primer finalista del Masters 1000 de Cincinnati. | EFE

El número uno del tenis mundial, el italiano Jannik Sinner, es el primer finalista del Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras derrotar al francés Terence Atmane, número 136 del mundo y revelación del torneo, por 7-6 (4) y 6-2 en una hora y 26 minutos.

Atmane, que había derrotado al estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) en octavos de final o al danés Holger Rune (número 9) en cuartos, también plantó cara a Sinner en la semifinal disputada este sábado. El francés llevó el primer set al tie-break tras defender su saque sin ceder un solo juego, pero Sinner impuso su ley en el desempate.

Sinner, que este sábado cumple 24 años, pudo finalmente doblegar a Atmane en el segundo parcial, con una rotura que le situó con 3-1 y que allanó su camino a la final que selló al resto, con otro break para el 6-2.

Pese a caer eliminado, Atmane dará un salto espectacular en el ranking de la ATP, situándose entre los 100 primeros por primera vez en su carrera.

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida