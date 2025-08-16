El número uno del tenis mundial, el italiano Jannik Sinner, es el primer finalista del Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras derrotar al francés Terence Atmane, número 136 del mundo y revelación del torneo, por 7-6 (4) y 6-2 en una hora y 26 minutos.

Atmane, que había derrotado al estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) en octavos de final o al danés Holger Rune (número 9) en cuartos, también plantó cara a Sinner en la semifinal disputada este sábado. El francés llevó el primer set al tie-break tras defender su saque sin ceder un solo juego, pero Sinner impuso su ley en el desempate.

Sinner, que este sábado cumple 24 años, pudo finalmente doblegar a Atmane en el segundo parcial, con una rotura que le situó con 3-1 y que allanó su camino a la final que selló al resto, con otro break para el 6-2.

Pese a caer eliminado, Atmane dará un salto espectacular en el ranking de la ATP, situándose entre los 100 primeros por primera vez en su carrera.