El tenis se reinventa y peligra el revés: golpes de drive con ambas manos y raquetas de dos mangos

La revolución en el mundo del tenis. El tenista francés Marko Maric ha acaparado la atención durante el Campeonato de Francia por la peculiaridad de su raqueta sobre la tierra de Roland Garros. Esta no cumple con la definición habitual de "instrumento formado por un mango y superficie oval", si no que consta de dos mangos.

De esta manera, el jugador ambidiestro puede disputar sus partidos sin necesidad de emplear el revés ya que puede golpear de drive tanto con la mano derecha como con la izquierda, siendo la derecha la dominante de Marko Maric.

👀 Ambidextre + Raquette à double manche ! Marko Maric, classé 0 🇫🇷 ne fait quasiment que des coups droits (et quelques revees slicés aussi) et il joue avec une raquette à deux manches. Il disputait il y a quelques jours le championnat de France 2e série au Roland-Garros Tennis… pic.twitter.com/nCGtP0AN9d — Tennis Legend (@TennisLegende) September 3, 2025

No es la primera vez que un tenista opta por usar este tipo de raqueta. En 2010, el americano Brian Battistone y su hermano Dann dejó de usar el instrumento convencional para seguir progresando en el mundo del tenis con una de dos mangos. En 2022, Tennyson Whiting también empleó una raqueta con este diseño en la Copa Sevilla.

Un estilo de juego sin revés

Teodor Davidov, es un niño estadounidense de origen búlgaro que desde muy pequeño comenzó a usar la raqueta con ambas manos, prescindiendo del revés y apostando por un estilo de juego con dos golpes de derecha. Teodor contó cómo surgió la idea de dejar de intercambiar su raqueta dentro y fuera de la mano para hacerlo de derecha a izquierda: "Mi padre se dio cuenta de que mi derecha zurda no era tan mala", explicó en una entrevista a Babolat.

"Cuando Teo estaba a punto de cumplir ocho años, decidí que iba a empezar a jugar con la izquierda para afectar el hemisferio derecho de su cerebro. Es demasiado extrovertido, demasiado pasional, así que quería influir en el hemisferio derecho usando la parte izquierda de su cuerpo", confesó el padre del joven tenista, Kalin Davidov, en una entrevista mediante videollamada con The Guardian. A sus 14 años, su progresión está siendo impresionante y fue el primer jugador nacido en 2010 que pasa la fase previa de un torneo ITF.