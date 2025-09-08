Sinner ya sabe lo que tiene que hacer para vengarse de Alcaraz

Una cosa es decirlo y otra hacerlo, pero Jannik Sinner cree tener varias claves a cambiar en su juego para poder derrotar en la próxima final a Carlos Alcaraz. El italiano perdió la final del US Open 2025 ante el español y ese disgusto ya le ha hecho reflexionar y buscar todo lo necesario para revertir la situación y vengarse deportivamente de Carlos.

"Hoy estuve muy predecible en la cancha. Él cambió el juego. Ese también es su estilo de juego. Ahora me toca a mí si quiero hacer cambios o no. Definitivamente vamos a trabajar en eso", comentó el italiano.

Por otro lado, Sinner habló de varias jugadas que no utilizó en pista: "No hice un solo saque y volea. No usé muchas dejadas. Entonces llegas al punto en que tienes que jugar contra Carlos, tienes que salir de tu zona de confort. Voy a intentar… quizás incluso perder algunos partidos de ahora en adelante, pero intentando hacer algunos cambios.

La clave para él es ser menos predecible: "Ser un poco más impredecible como jugador. Eso es lo que tengo que hacer, intentar convertirme en un mejor tenista. Al fin y al cabo, ese es mi principal objetivo".