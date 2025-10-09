Una nueva empresa internacional de eventos y experiencias llamada MARI es la nueva dueña del Mutua Madrid Open. "MARI se lanzó hoy tras la adquisición de la cartera de eventos internacionales de tenis de IMG y de Frieze, así como la firma de un acuerdo para adquirir Barrett-Jackson, la marca premium de subastas de coches de colección y estilo de vida automovilístico", apuntó el Mutua Madrid Open en un comunicado.

Recordemos que el torneo de tenis había sido comprado por International Management Group (IMG) en el 2022 al multimillonario rumano Ion Tiriac. Ahora, tan solo tres años después la empresa ha puesto a la venta tanto el Masters 1000 ATP español como otras competiciones de tenis como el Masters 1000 ATP de Miami.

Pero no es solo el torneo madrileño sino que el portfolio de tenis incluye dos torneos ATP Masters 1000 y WTA 1000 así como eventos referentes de WTA como el Mubadala Abu Dhabi Open, el Mubadala Citi DC Open o el SP Open. Y también destacan exhibiciones de primer nivel como el Giorgio Armani Tennis Classic o el MGM Macau Tennis Masters, como también la organización de grandes torneos ATP, como el Chengdu Open, el Hong Kong Open, el Japan Open, o el Río Open.

¿Quién está detrás de esta nueva empresa? Por el momento, MARI ha sido fundada por Ari Emanuel y cuenta con el respaldo de un grupo global de inversores referentes, entre los que se incluyen figuras del deporte como Luka Doncic, Anthony Edwards o Sabrina Ionescu. Pero no solo eso sino que, como inversores principales, encontramos al grupo propietario detrás de los Miami Dolphins, el Hard Rock Stadium y el Gran Premio del Mundial de Fórmula 1.

Tras conocerse la noticia, las primeras palabras de Ari Emanuel no se hicieron esperar… "Los eventos y experiencias en directo nunca han sido tan poderosos. A medida que la gente da cada vez más valor a vivir experiencias en lugar de poseer cosas, el deporte, el arte, el estilo de vida y el entretenimiento se vuelven aún más esenciales. En MARI, nos apoyamos en el impacto global de Frieze y en el éxito del Madrid Open y el Miami Open para crear nuevas formas de reunir a los espectadores para que puedan compartir sus pasiones".

Frieze, Barrett-Jackson y las propiedades de tenis serán los activos insignia de la cartera global de eventos y experiencias de MARI. Estas adquisiciones reflejan la visión a largo plazo de MARI de construir una colección dinámica de eventos que marquen tendencia y que unan a las personas a través de la cultura, el contenido y la comunidad.