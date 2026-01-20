Moda, show o ridículo: así entró a pista Naomi Osaka en el Open de Australia

Lleva tiempo sin lograr grandes triunfos pero a nivel de moda e impacto sigue siendo una reina del tenis mundial. Es noticia el outfit de Naomi Osaka para el Australian Open con un diseño personalizado y exclusivo diseñado por Robert Wun junto a Nike, la marca que viste a la japonesa. Su entrada a la pista fue triunfal.

Así entró Osaka:

El ¿outfit? de Naomi Osaka en su primer partido en Australia no va a dejar indiferente a nadie 😅😅😅#AO26 pic.twitter.com/XMQzbaLX05 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026

Osaka hizo su aparición en su debut en el Abierto de Australia 2026 con un atuendo diseñado en colaboración entre Robert Wun y Nike y eso ha hecho que las redes sociales se hayan vuelto locas con el outfit de la japonesa.

De momento el modelo le ha salido bien a la tenista nipona ya que ha ganado en su debut aunque con cierto sufrimiento. Ha ganado a Antonia Ruzic en tres sets con un tanteo de 6-3, 3-6 y 6-4.