Alcaraz no falla en Australia en el primer partido sin Ferrero

Carlos Alcaraz ha cumplido en su estreno en el Abierto de Australia. En el estreno de Samuel López como entrenador principal del murciano —un mes después de la ruptura con Juan Carlos Ferrero—, el actual número uno del mundo se ha clasificado para el primer Grand Slam de la temporada al derrotar al australiano Adam Walton, por 6-3, 7-6 (2) y 6-2, en dos horas y cinco minutos.

Además de estrenar entrenador principal, Alcaraz también ha lucido por primera vez en Melbourne su nueva equipación Nike, con elástica sin mangas y tonos de color verdes y negros.

No ha sido nada sencillo este arranque de temporada para el murciano. Sin rodaje en torneos ATP y con la exhibición en Corea del Sur contra Jannik Sinner como única presencia en pista en este 2026, se topó con un rival rocoso, con desparpajo y sin presión. Sabedor del momento único para disfrutar frente al número uno del mundo. Nada que perder y sí mucho que ganar.

Porque Adam Walton, que oscila entre los puestos 70 y 80 del ránking ATP —ahora es el 79— se sostiene con un gran servicio, especialmente efectivo en pista rápida, y por la resistencia que ofrece en los intercambios, especialmente eficaz este domingo por la falta de minutos de competición de Carlitos. No da sensación de sentir presión.

Sin Juan Carlos Ferrero en el palco pero con el resto de lo que ha sido su equipo habitual presente, con Samu López al frente como tantas veces, Alcaraz tuvo que emplearse a fondo por momentos, mantener la calma y disponer de paciencia. Sobre todo en el segundo set, cuando perdió su saque por primera vez y, aunque lo recuperó de manera inmediata, tuvo que apurar hasta el tie break para ampliar su ventaja.

Da primero Carlos Alcaraz, que ya tiene asegurado un triunfo, en el cara a cara con Jannik Sinner en la puja por los Grand Slam. El transalpino, campeón en las dos últimas ediciones, juega el martes, ante el francés Hugo Gaston.

El español, que nunca siquiera ha alcanzado las semifinales en Melbourne, se medirá el próximo miércoles en segunda ronda —que ha alcanzado por quinta vez en otras tantas participaciones—, al alemán Yannick Hanffman, que ha superado al estadounidense Zachery Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6 (3).

"Estoy satisfecho, ha sido mi primer partido esta temporada y creo que he estado a un buen nivel. Ha sido difícil durante todo el partido, no solo en el segundo set", dijo Alcaraz en la pista del Rod Laver Arena, que nunca ha perdido en la primera ronda de un Grand Slam y que volvió a superar a Walton, al que ya había vencido en Queens, el pasado curso, en la única ocasión en la que habían jugado.