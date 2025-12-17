Bombazo en el tenis español: Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero

Bombazo en el tenis español de cara a 2026. Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero rompen sus caminos y ya no serán jugador-entrenador la próxima temporada. El anuncio que ha sorprendido a todo el mundo lo firma el propio Carlos a través de una publicación en sus redes sociales.

Esta es la publicación de Instagram de Carlos:

Carlos Alcaraz splits with Juan Carlos Ferrero. Wow 😳🤯 pic.twitter.com/giKF6Kslny — José Morgado (@josemorgado) December 17, 2025

Así reza el comunicado:

"Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo. Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar. Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos. Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro.

¿Qué pasará ahora? Que Samuel López se queda como técnico de Carlos Alcaraz para la próxima semana y será él el que se sentará en su box en el Open de Australia 2026. En el comunicado no se precisan los motivos de la ruptura, pero sí un agradecimiento eterno por parte de Carlos.

Ferrero también ha publicado un comunicado en sus redes sociales:

Ferrero, en su publicación de Instagram, comenta que le habría gustado seguir. Esto da a entender que podría haber sido una decisión de Alcaraz, el separarse, aunque también puede haberse debido a una causa personal de Juanki que le haya obligado a dejarlo. Estoy en shock. https://t.co/r5XyxrZK6q pic.twitter.com/vraKSX4blw — José Morón (@jmgmoron) December 17, 2025

"Me hubiera gustado seguir", dice Ferrero en el comunicado. Eso hace indicar que el que ha tomado la decisión ha sido Alcaraz.

Juntos, Carlos y Juan Carlos han sido número 1 del mundo y han conseguido ganar seis Grand Slam. Con él empezó todo, se podría decir, ya que Carlos y su entrenador llevan juntos desde 2018.