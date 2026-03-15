Nos quedamos sin otro Sinner-Alcaraz: así fueron los mejores puntos del partidazo del ruso

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, se quedó a las puertas de alcanzar su tercera final en el Masters 1000 de Indian Wells. El murciano cayó eliminado este sábado en la ronda de semifinales frente al ruso Daniil Medvedev, que completó una actuación memorable para imponerse por 6-3 y 7-6(3) en apenas una hora y 37 minutos de juego.

Con esta derrota, Alcaraz pierde su invicto en lo que va de la temporada 2026. El jugador ruso no lograba vencer al español desde la semifinal del Abierto de Estados Unidos de 2023. Desde entonces, el murciano había dominado los cuatro enfrentamientos directos posteriores, incluyendo la final de este mismo torneo californiano en la edición de 2024.

De este modo, Daniil Medvedev avanza al partido por el título, donde se medirá este domingo con el italiano Jannik Sinner. Esta final evitará el esperado cruce entre el transalpino y el jugador murciano, que tendrán que esperar para protagonizar su primer duelo directo de este año.

El desarrollo del encuentro mostró a un Alcaraz que nunca se sintió cómodo sobre la exigente pista estadounidense. Las altas temperaturas y el ritmo impuesto por su rival pronto le pasaron factura. En el segundo turno de saque del español, Medvedev logró la primera rotura para colocarse con un 3-1 a favor, encaminando de forma decisiva el primer set, que finalmente se adjudicó por 6-3.

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El tenista moscovita exhibió un tenis de altísimo nivel, recordando al jugador que se coronó campeón en Nueva York en 2021. A su tradicional solidez desde el fondo de la pista, añadió en esta ocasión una notable agresividad y profundidad en sus golpes, siendo capaz de neutralizar las habituales genialidades del español en la red, firmando uno de los mejores encuentros que se le recuerdan en los últimos tiempos.

MEDVEDEV EST EXCEPTIONNEL 🤯 Le niveau de l’ancien n°1 mondial contre Carlos Alcaraz sur ce match. 😲pic.twitter.com/DNFpL9kcRa — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 14, 2026

En la segunda manga, Alcaraz reaccionó y consiguió romper el servicio de su oponente por primera vez, situándose con ventaja de 3-1. Sin embargo, la alegría duró poco para el murciano, ya que Medvedev recuperó la desventaja de forma inmediata al aprovechar su primera oportunidad de rotura en el siguiente juego.

El esfuerzo físico, agravado por las condiciones meteorológicas, mermó las fuerzas del jugador español, que llegó a recibir una advertencia del juez de silla por exceder los 25 segundos permitidos para el saque en el tramo final del parcial. A pesar de disponer de dos pelotas de set al resto con 5-4 a su favor, el ruso resistió y forzó el desempate.

En la muerte súbita, Medvedev se mostró intratable con su servicio y certero al resto, situándose rápidamente con un abrumador 6-1 que le otorgaba cinco bolas de partido. Aunque Alcaraz logró salvar las dos primeras, un incontestable saque directo del ruso puso el punto final al choque impidiendo la remontada.

Tras esta inesperada eliminación, el tenista español pondrá rumbo a Florida para disputar el Masters 1000 de Miami, un torneo de grato recuerdo para él, ya que allí consiguió el primer título de esta categoría en su incipiente y exitosa carrera profesional en el circuito, y donde buscará resarcirse de este tropiezo.