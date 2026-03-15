Carlos Alcaraz se despide de Indian Wells tras caer ante un soberbio Medvedev

Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, no podrá revalidar sus éxitos recientes en el desierto californiano. El jugador español cayó eliminado este sábado en las semifinales del torneo Masters 1000 de Indian Wells frente al ruso Daniil Medvedev, actual número once del ranking, quien desplegó un nivel de juego extraordinario para llevarse la victoria por 6-3 y 7-6(3) en un tiempo de una hora y 37 minutos.

Con esta derrota, Carlos Alcaraz cede su primer partido del año y pierde la condición de invicto que ostentaba en este arranque de 2026. El encuentro supuso la revancha para Daniil Medvedev, que no lograba vencer al murciano desde la semifinal del Abierto de Estados Unidos en 2023. Desde aquel cruce, el español encadenaba cuatro triunfos consecutivos ante el ruso, incluyendo la gran final de este mismo certamen en la edición de 2024.

El partido estuvo marcado por la incomodidad de Alcaraz sobre la abrasante pista estadounidense. Medvedev no tardó en poner en aprietos al número uno y, ya en el segundo juego con el español al saque, logró el primer break para colocar el 3-1 a su favor en el marcador. A partir de ahí, el tenista ruso se mostró intratable, obligando a su rival a defenderse ante una avalancha de golpes profundos y certeros que culminaron con un primer set adverso para el español.

En la segunda manga, el murciano intentó reaccionar y consiguió quebrar pronto el servicio de su oponente, situándose con una ventaja de 3-1 tras consolidar la rotura. Sin embargo, la alegría duró poco frente a un rival que demostró por qué viene de coronarse recientemente en los torneos de Brisbane y Dubái. Medvedev aprovechó su primera oportunidad de rotura en el parcial para recuperar terreno e igualar de nuevo la contienda.

Las duras condiciones de calor en Indian Wells comenzaron a hacer mella en el estado físico del jugador español, que llegó a recibir un aviso del juez de silla por exceder el tiempo reglamentario de 25 segundos entre saques. Pese a la fatiga, logró forzar un agónico tie-break tras disponer incluso de dos bolas de set al resto que no pudo materializar ante la sólida defensa del ruso.

En el desempate definitivo, Daniil Medvedev no dio opción a la sorpresa y rápidamente construyó una ventaja insalvable de 6-1. Aunque Alcaraz tiró de casta para salvar las dos primeras bolas de partido, un incontestable ace rubricó el triunfo del tenista ruso. Su victoria impide el esperado cruce generacional ante el italiano Jannik Sinner, número dos del ranking, quien será ahora su rival en la final de este domingo. Por su parte, Alcaraz ya pone rumbo al próximo Masters 1.000 de la temporada: el Miami Open.