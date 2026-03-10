El talento de Alcaraz que sorprende a Djokovic: "¿Hay algo en lo que no seas bueno?"

Carlos Alcaraz derrotó al francés Arthur Rinderknech en Indian Wells para seguir avanzando en el torneo californiano y aumentar su racha de victorias a catorce partidos. El siguiente rival que tendrá enfrente será Casper Ruud y, por el otro lado del cuadro, avanza Novak Djokovic. Aunque en la pista podrían coincidir dentro de unos días, Alcaraz ya ha compartido espacio y tiempo con el serbio en el campo de golf.

En una entrevista del torneo, Novak Djokovic contó que había estado practicando golf junto a Alexander Zverev y al español y reconoció que "era la primera vez que jugaba con ellos y fue muy divertido". El serbio aseguró que se trataba de la primera vez que compartían momentos en ese deporte y "fue genial".

Incluso, afirmó que está por detrás de ellos ya que "no juego tanto como antes y la práctica hace al maestro". Esa fue la excusa de Nole para situarse un escalón por debajo de sus contrincantes en una jornada cargada de "retos mentales".

Impresionado con su golpe

"En el primer hoyo, el chico lanza un drive de 300 yardas. Par cinco, va a por su eagle. Y yo pienso: ‘¿Hay algo en lo que no seas bueno, tío? ¿Qué está pasando aquí?’ Es como si tuviera una fuerza bruta y le encantara el golf", relató en la entrevista asombrado Novak Djokovic con el desempeño del número uno del mundo. Además, "a Alexander Zverev también", señaló.

El tenista serbio destacó que a pesar de la competencia que pueda existir entre los tres "es agradable que nos llevemos bien y podamos practicar otros deportes y pasar un buen rato fuera de la pista". Novak Djokovic encara ahora su 113ª presencia en octavos de final en un Masters 1000. Una cifra con la que ha superado a Rafael Nadal como el tenista con más partidos en esta ronda desde 1990.