La estadística clave de Alcaraz en la que es mejor incluso que Nadal, Djokovic y Federer

Carlos Alcaraz hizo historia en Melbourne al derrotar a Djokovic para conseguir el Abierto de Australia. A sus 22 años, el español se convirtió en el tenista más joven en conseguir los cuatro Grand Slam, pero sus datos siguen sorprendiendo.

Si se toma en consideración cuántos partidos necesita un campeón para ganar un major, Alcaraz marca unos registros que asombran y lo sitúan por encima del Big Three de continuar en este estado de forma. La ecuación pasa por dividir los partidos disputados en Grand Slam entre los títulos cosechados en esos circuitos.

En 104 partidos, el murciano ha logrado 91 victorias y tan solo ha perdido en trece ocasiones. Con los siete majors conseguidos, esto se traduce en un ratio de 14,86 partidos por Grand Slam ganado. En cuanto a su compatriota, Rafa Nadal, dio por finalizada su carrera deportiva con 22 Grand Slam habiendo disputado 30 finales y 358 partidos en este tipo de torneos. El ratio del manacorí se sitúa en 16,27 partidos con Roland Garros como su superficie favorita con catorce títulos.

Por su parte, Novak Djokovic, a sus 38 años sigue dando guerra en las pistas, como se pudo ver en la final ante Alcaraz. El serbio acumula 24 títulos de Grand Slam, habiendo llegado en 37 ocasiones hasta el final y con 458 partidos disputados. El ratio es de 19,08 partidos por major. Por último, Roger Federer se alzó con 20 trofeos de los grandes circuitos, llegando a 31 finales y dominando Wimbledon con ocho títulos. El ratio del suizo es el mayor de los tenistas comparados con 21,45 partidos por major.

Alcaraz tiene el menor ratio, pero eso no se traduce en que el camino vaya a ser fácil. El de El Palmar deberá seguir trabajando para mantener el nivel ya que la resistencia, la presión y la regularidad siempre estarán presentes y deberá lidiar con ello para seguir consiguiendo grandes éxitos.