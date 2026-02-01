Discurso genial de Djokovic: guiño a Rafa Nadal y 'amenaza' a Carlos Alcaraz

Es una leyenda y por triunfos el mejor jugador de tenis de la historia y uno de los mejores, si no el más grande, del deporte en general: Novak Djokovic. Carlos tenía delante a Novak Djokovic buscando su Grand Slam número 25, pero Carlos Alcaraz es otro extraterrestre y ganó por 2-6, 6-2, 6-2 y 7-5.

Después del partido, turno para los discursos y Nole dio uno magnífico e histórico. Además se acordó de Rafa Nadal que estaba en la grada.

Este fue el momento:

Djokovic aproveitou parte do discurso para falar sobre Nadal. Mais uma aula de atitude do sérvio.#TenisNaESPN #AustralianOpenNaESPN pic.twitter.com/5yxg8QZHrD — Marcela Linhares (@ma__linharess) February 1, 2026

Momento histórico entre dos leyendas que son santo y seña del deporte mundial. Emoción de todo el estadio con este momento entre los dos mayores ganadores del tenis masculino.

Y Djokovic a modo de broma desafió a Carlos Alcaraz: "Nos veremos mucho jugando en los próximos 10 años". Conociendo a Nole no serán 10, pero puede que aún uno más sí que pueda competir así.